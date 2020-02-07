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武漢肺炎》IG散佈假訊息 3名大學生遭送辦

大學生涉嫌散佈武漢肺炎假消息被警方逮捕。（記者鄭景議翻攝）

大學生涉嫌散佈武漢肺炎假消息被警方逮捕。（記者鄭景議翻攝）

2020-02-07 18:44:16

〔記者鄭景議／台北報導〕日前有民眾在網路上散佈「北投光明消防分隊載到吐血病患，還確認是武漢肺炎」的謠言，而且使用「北投準備淪陷」、「分享下去」等聳動標題，經查核是假消息，這兩日警方陸續找到涉嫌散佈假訊息的19歲酆姓女大生、19歲潘姓與18歲龍姓男大生，並將他們依法送辦。

據了解，3名大學生上月底在Instagram限動公開貼出「北投光明分隊載到吐血OHCA病人，確認是武漢肺炎，北投人口罩戴好戴滿吧，這消息是真的，北投準備淪陷」、「北投榮總前天一個確診武漢肺炎病人已經往生，並在昨天24小時內已經火化，媒體完全封鎖消息」

警方調查後，發現最初散佈此訊息的是潘姓男大生，潘男表示，這個訊息他也是「聽朋友說的」，並辯稱「自己也是北投人，只是希望大家小心」

警方在昨晚及今早分別通知3人到案說明，訊後依傳染病防治法送辦，北投警分局呼籲，防疫期間轉傳錯誤訊息將引起民眾恐慌，也可能導致錯估疫情影響醫療處置，民眾對於網路流傳訊息應多加求證辨識真偽，勿輕信或隨意轉傳，避免傳播假訊息觸法被法辦。

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