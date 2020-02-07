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武漢肺炎》大學生兒轉傳假訊息被逮 父母錯愕：怎麼這麼傻

男大生在IG社群軟體散佈的假訊息。（記者許國楨翻攝）

男大生在IG社群軟體散佈的假訊息。（記者許國楨翻攝）

2020-02-07 21:53:49

〔記者許國楨／台中報導〕有民眾在網路散佈「中國附醫收治確診病例」訊息，經中國附醫澄清這是謠言後，檢警也有所行動，昨循線查獲一名涉嫌轉傳的男大生時，他雖表示基於善意告知網友注意，沒有惡意，但訊後仍依違反傳染病防治法送辦，檢方複訊後10萬元交保。

有網友上月底在Instagram（IG）社群軟體上散佈：「台中人注意，口罩請帶好，台中中國醫藥學院裡面已經有一個武漢肺炎的人在進行隔離了！」的不實訊息，因此舉足以使看診民眾及附近居民因是類錯誤訊息產生不必要的焦慮、心生恐懼及延誤就醫，甚而不配合防疫措施，影響疫情控制。

除中國附醫隨即澄清指出「這是謠言，請勿聽信和流傳！」檢方也有所行動指揮台中市刑大科技犯罪偵查隊偵辦，經蒐證齊備鎖定20歲的林姓男大生涉嫌，昨進一步上門查緝到案時，其父母錯愕不已還痛斥兒子「怎麼這麼傻」。

至於男大生在警訊中供稱，在網路上看到相關訊息，因唯恐真的有為了提醒大家注意，基於善意才在未經查證下，將訊息轉貼到IG限時動態上，沒有惡意；但因行為已違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」規定，將面臨最高新台幣300萬元罰金的刑責，警方仍依法送辦。

而男大生經檢方複訊後諭令10萬元交保，檢警同時藉此呼籲社會大眾，對於疫情消息均以疾管署發佈訊息為主，切莫未經查證任意轉傳以身試法，後悔莫及。

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