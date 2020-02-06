為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

武漢肺炎》散播屏基封院假消息 4網友緩起訴

4名網友散播屏東基督教醫院（見圖）封院假消息，檢方裁定緩起訴。（記者葉永騫攝）

4名網友散播屏東基督教醫院（見圖）封院假消息，檢方裁定緩起訴。（記者葉永騫攝）

2020-02-06 16:38:38

〔記者葉永騫／屏東報導〕蔡姓、宋姓等4名網友涉嫌散播屏東基督教醫院有武漢肺炎確診病例封院假消息，屏東地檢署偵訊後，4人坦承犯案、態度良好，檢方裁定緩起訴處分，但要求在屏東縣衛生局於其網頁及相關臉書上發文澄清。

屏東縣並無武漢肺炎確診病例，但屏東警方卻在1月24日接獲通報有民眾以通訊軟體散布屏基醫院因武漢肺炎封院的不實訊息，造成民眾恐慌，屏東地檢署主任檢察官陳彥竹偵辦查出，1月22日16時許起，有人使用LINE通訊軟體，散播屏基封起來了、有一個武漢病毒的人進過醫院等消息到群組中，散布傳染病流行疫情之不實訊息，致人心惶惶。

檢方經傳訊蔡姓、宋姓、杜姓及勒斯等4人後，依涉嫌違反傳染病防治法第63條之散播傳染病疫情之不實訊息罪嫌偵辦，但考量到4人坦承犯行且犯後態度良好，因本件事證明確，檢察官分別諭知緩起訴處分，但要求在屏東縣衛生局於其網頁及相關臉書上發文澄清。

屏東地檢署檢察長葉淑文提醒，民眾對於相關疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播不實訊息，應以正確管道如「疾管家」為主，不要千萬不要散播不實訊息、囤積防疫物品及哄抬物價。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》全球確診28345例 死亡565例
2020-02-06 17:30

武漢肺炎》全球確診28345例 死亡565例
武漢肺炎》檢疫所台商 又有1人發燒、1人咳嗽送醫
2020-02-06 16:34

武漢肺炎》檢疫所台商 又有1人發燒、1人咳嗽送醫
有氧公園宅當道 八德綠覆高最受矚目

有氧公園宅當道 八德綠覆高最受矚目
武漢肺炎》血友病患者遲拿不到藥 陳時中：弱勢一定在下波返台名單
2020-02-06 16:18

武漢肺炎》血友病患者遲拿不到藥 陳時中：弱勢一定在下波返台名單
武漢肺炎》升級「封省」！ 遼寧、江西宣布全區封閉管理
2020-02-06 16:11

武漢肺炎》升級「封省」！ 遼寧、江西宣布全區封閉管理
武漢肺炎》女自中國返台在飯店居家檢疫 發燒搭高鐵回老家前被攔截
2020-02-06 16:05

武漢肺炎》女自中國返台在飯店居家檢疫 發燒搭高鐵回老家前被攔截
散佈「全家人都染武漢肺炎」謠言 男子反問︰熱心不對嗎？
2020-02-04 16:36

散佈「全家人都染武漢肺炎」謠言 男子反問︰熱心不對嗎？
社會今日熱門
2020-02-06 08:36

自家土地還花千萬元「買回」 地主狀告地政所國賠勝訴

2020-02-06 00:00

失蹤男被宣告死亡16年後突出現 法官判「復活」

2020-02-06 09:53

嘉縣協同中學清晨火警 行政大樓冒濃煙

2020-02-05 21:06

檢舉達人亂入健保署 癱瘓台南口罩發放會議

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播