武漢肺炎》散播屏基封院假消息 4網友緩起訴

4名網友散播屏東基督教醫院（見圖）封院假消息，檢方裁定緩起訴。（記者葉永騫攝）

2020-02-06 16:38:38

〔記者葉永騫／屏東報導〕蔡姓、宋姓等4名網友涉嫌散播屏東基督教醫院有武漢肺炎確診病例封院假消息，屏東地檢署偵訊後，4人坦承犯案、態度良好，檢方裁定緩起訴處分，但要求在屏東縣衛生局於其網頁及相關臉書上發文澄清。

屏東縣並無武漢肺炎確診病例，但屏東警方卻在1月24日接獲通報有民眾以通訊軟體散布屏基醫院因武漢肺炎封院的不實訊息，造成民眾恐慌，屏東地檢署主任檢察官陳彥竹偵辦查出，1月22日16時許起，有人使用LINE通訊軟體，散播屏基封起來了、有一個武漢病毒的人進過醫院等消息到群組中，散布傳染病流行疫情之不實訊息，致人心惶惶。

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檢方經傳訊蔡姓、宋姓、杜姓及勒斯等4人後，依涉嫌違反傳染病防治法第63條之散播傳染病疫情之不實訊息罪嫌偵辦，但考量到4人坦承犯行且犯後態度良好，因本件事證明確，檢察官分別諭知緩起訴處分，但要求在屏東縣衛生局於其網頁及相關臉書上發文澄清。

屏東地檢署檢察長葉淑文提醒，民眾對於相關疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播不實訊息，應以正確管道如「疾管家」為主，不要千萬不要散播不實訊息、囤積防疫物品及哄抬物價。

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