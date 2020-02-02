武漢肺炎》武漢返台疑留假資料 男北市現身喊冤：不識另名女子

從中國湖北武漢返台的馮姓台商主動到派出所說明，強調自己「入境沒填資料、不認識另名女子」也未失聯。（記者姚岳宏翻攝）

2020-02-02 13:14:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，有對自湖北返台的男女，入境時在被傳在健康聲明卡內，亂填寫通訊地址及電話，惹得所填寫的通訊地址當地里長欲居家訪查不著，憂心2人趴趴走；其中1名馮姓男子，上午主動到大安分局和平東路派出所說明，表示不認識另名女子，入境時也未填寫過任何資料，他強調返台時已進行過居家自主隔離，身體到目前為止也無任何異狀。

日前傳出有馮姓男子及陳姓女子返台入境時，在健康聲明卡內撰寫相同的通訊地址及電話號碼，因通訊地址留的是馮男多年前在北市大安區任職的一家租車公司地址，而手機關機，市話又空號，導致欲居家訪視的當地里長氣炸報警。

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64歲馮男表示，他是昨晚聽到朋友反映此事，今天才一大早主動到派出所說明，他說16日返台時，並未填寫過所謂的健康聲明卡，且跟另外一名女子根本不認識，他本身是台商，返台後也進行自主隔離，身體也未出現病徵，而這個公司地址曾經在這裡上班過，但早已離職多年。

馮姓男子說，從31日開始跟疾管局聯繫，今天凌晨也主動打給疾管局聯繫，也說疾管局並未要找他，強調自己並未失聯。

上月底北市大安警分局和平東路派出所獲報前往該租車公司訪查，發現男子是填寫前公司資料，透過戶政系統查詢，發現馮男、陳女戶籍地分別是新北市、桃園市，隨後里幹事便通報2人所在的縣市政府再次進行訪查檢疫作業；據悉，案件曝光後，北檢主動分案調查，將釐清是否違反傳染病防治法等相關責任。

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