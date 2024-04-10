毒駕狂飆時速122公里撞死警察 毒蟲上訴喊判太重

吳柏翰吸毒後駕駛紅色轎車狂飆，撞死下班的警察，他的轎車也當場翻覆。（民眾提供）

2024/04/10 13:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣38歲男子吳柏翰於去年（2023年）吸毒後開車，在限速70公里的道路，以時速122公里撞死剛下班的29歲警員高偉倫，彰化地檢署去年5月依「服用毒品駕車致人於死罪」起訴，這是彰化地方法院的第一件國民法官參審刑案，一審判刑8年6月，彰檢與吳男都不服而上訴二審，吳男並指一審判太重，高等法院台中分院今天（10日）駁回，此案再可上訴三審。

二審判決摘要指出，吳柏翰曾因酒後不能安全駕駛的公共危險案件，被法院判處有期徒刑2月，於2014年11月判決確定，去年（2023年）1月22日下午3時許，他先於車內吸食第二級毒品甲基安非他命後，在毒品藥性發作，不能安全駕駛的狀態下，仍駕駛自用紅色轎車行駛，至翌日（23日）上午7至8時，因藥性作用而數度闖紅燈，操控轎車明顯異常，於同日上午8時12分，以時速約122公里高速（當地速限70公里），並欲闖越紅燈，於彰化市彰興路一段與聖安路的交岔路口，撞上騎機車的高員，彰化地方法院一審依服用毒品駕車致人於死罪」判刑8年6月。

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彰化地檢署與吳男都上訴，前者認為量刑太輕，後者認為太重，高等法院台中分院認為，一審審酌吳男施用毒品後，還開車上路，無視公眾往來安全，違規情節還包含無照駕駛、超速、未注意車前狀況、闖紅燈，過失情節嚴重；吳男肇事後曾下車查看死者，並未離開現場，仍有基本的良知，且於一審時坦承犯行，在偵查中也承認自己吸毒。

二審認為，一審量刑時，已具體審酌各項量刑因子，且是國民法官參與審判的案件，不單純由職業法官評決，國民參與審判制度的重要目的，在反映一般國民正當的法律感情，增進人民對於司法的瞭解與信賴，一審量刑既經國民法官與職業法官過半數意見評決，所量處的刑度亦無輕重失據或偏執一方等不當，二審自應予以尊重，駁回雙方上訴。

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吳柏翰於肇事之後，一度呈現恍惚神情，警方並於他的身上與車內查扣毒品。（警方提供）

年僅29歲員警高偉倫送醫不治，現場一片狼藉，令人怵目驚心。（民眾提供）

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