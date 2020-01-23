武術老師偽裝女性蹂躪嫩妹 還仿SM情節要她喊「我最騷」

一審士林地院依妨害姓自主等罪，判處施男10年徒刑，另依恐嚇罪判刑5月，上訴後，高等法院認為原審認事用法，並無違誤，量刑亦無不當，予以駁回。（示意圖）

2020-01-23 16:01:33

〔記者王定傳／台北報導〕施姓武術老師在網路上假冒成女性，把少女阿梅（化名）拐到摩鐵後，強行性侵並拍攝性愛影片，還仿SM情節，要阿梅自稱：「我最騷我最欠幹」，並恫嚇不准報警，否則公開性愛影片；一審士林地院依妨害姓自主等罪，判處施男10年徒刑，另依恐嚇罪判刑5月，上訴後，高等法院認為原審認事用法，並無違誤，量刑亦無不當，予以駁回。

檢警調查，大學畢業的施男，曾在多所幼兒園、國小、國中及私立文教機構擔任武術老師與教練，去年5、6月間，施男上instagram假裝自己是高職生並化名「林成恩」，結識未滿16歲的阿梅，得知阿梅喜歡女生後，佯稱可介紹胞妹「林語晨」與之認識，隨後冒用「林語晨」身分傳訊給阿梅，成功約炮。

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去年7月4日上午9時許，阿梅進到旅館房間，只見施男坐在房內，便質問施男身分，施男騙稱：「我是林語晨的朋友」、「林語晨快到了」等語，阿梅相信後坐在床邊滑手機；施男見狀隨即褪去阿梅褲子，見阿梅準備撥打電話求救，立刻奪取手機丟到一旁，並摀住阿梅嘴巴強行性侵。

施男為滿足性慾，還模仿SM情節，要阿梅自稱「我最騷我最欠幹」，結束後，為免東窗事發，又出言恫嚇：「如果敢報警，我就公開影片，妳應該知道報警的後果會怎樣」，被害者事後向母親訴苦，全案因而曝光。

一審士林地院依成年人故意對少年犯強制性交罪、以強暴使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪，判施男10年徒刑；恐嚇罪部分判處5月徒刑，上訴後，高等法院認為原審認事用法，並無違誤，量刑亦無不當，予以維持。

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