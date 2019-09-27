父親好友是惡狼！受託處理高中女感情糾紛 竟載到山區性侵

2019-09-27 22:11

〔記者楊國文／台北報導〕父親好友竟是狼人！張姓男子受好友委託，處理17歲女兒小玲（化名）和前男友的感情糾紛，不料，張男竟心生淫念，藉機將小玲載往桃園市山區性侵得逞；高等法院認定張說詞不實，且無悔意，今依對少女強制性交罪判他4年6月徒刑。可上訴。

判決指出，張姓男子受好友所託，自2010年7月起幫忙調解友人就讀高三的歲女兒小玲和前男友感情糾紛，連續數日都到小玲家找她談論此事，小玲因此對他信任有加；不料，張男見小玲長相甜美，身材玲瓏有緻，竟起色心，意圖不軌。

兩週後，張男假冒小玲父親有事透過他轉告給她，相約傍晚見面後，張男竟開車到桃園市山區道路，小玲發現車外是偏僻山區，驚覺事有蹊蹺，緊張問張男「究竟有什麼事要告訴我？」

張男見紙包不住火，竟摸整個人撲到小玲身上，強行脫掉她的衣物，小玲雖奮力推拒、反抗，仍遭張壓制在副駕駛座椅上，性侵得逞，才將她載回家。

小玲父親獲悉女兒遭張性侵，怒不可抑，陪同她到醫院驗傷後赴警局提告。張男應訊否認性侵小玲，只承認認識她，撇清被控犯行。

高等法院認為，小玲在警訊和審理均清楚指述遭性侵過程，及案發地點等細節，且並無甘冒誣告刑責而誣陷張男，斥責張是小玲父親的友人，且受託處理感情糾紛，竟逞色慾性侵未成年的小玲，且無悔意，惡行重大，今依對少女強制性交罪判他4年6月徒刑。

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