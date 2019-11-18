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驚！周伯勳爆發性侵案後 律師：還家暴未婚妻

周伯勳被控性侵後，還對未婚妻家暴。（資料照）

周伯勳被控性侵後，還對未婚妻家暴。（資料照）

2019-11-18 17:17:20

〔記者溫于德／台北報導〕超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒隊大前鋒周伯勳，酒後與正妹女大生在「錢櫃KTV」12樓陽台上演活春宮，被控「撿屍」性侵，雖獲不起訴，但周男和交往多年的未婚妻婚事也已告吹。未婚妻後來提告，指雙方依簽訂協議書解除婚約，約定周男應給付320萬元，卻僅付25萬元，因此要求給付剩餘款項295萬元；台北地院今二度開庭，未婚妻律師驚爆周男在性侵事件發生後還家暴未婚妻。

周伯勳及其無緣未婚妻今均委託律師到庭。

周伯勳委託律師主張，除了應扣除已給付給未婚妻的25萬元外，還要扣除喜餅20萬元、36萬6千元聘金與8萬元金飾，且若認定解除婚約協議書有效，也請求酌減。

未婚妻委託律師代同意抵銷，至於酌減違約金部分，律師說，去年性侵事件發生後，周伯勳在同年3月21日有傷害未婚妻情形，關於該次損害賠償並不具備違約金性質；另就解除婚約部分，依民法規定不能強迫履行，因此解除婚約後的損害賠償同樣不具備違約性質，無從酌減。

周伯勳的律師此時認為，未婚妻應提出傷害證據，另也希望傳訊未婚妻出庭。未婚妻的律師則說，未婚妻持有驗傷單，可以證明受有協議書上所指傷害行為。

法官庭末見雙方無和解可能，訂下月5日宣判。

未婚妻的律師庭後告訴記者，未婚妻受傷位置是在手腕附近，且周伯勳在性侵案發生後因個人情緒不穩，才對未婚妻動手。

周伯勳被控去年2月間，受友人之邀前往台北市錢櫃KTV忠孝店12樓包廂參加歡唱趴，出席男性需付錢，女性免費，現場有10多名男女。2、3小時後，周與外貌亮眼的女大生走出包廂，從櫃台邊打開安全門，在12樓陽台發生性關係，後被控性侵。案經檢方偵查，認定女大生出事前、後，並未神智不清，無證據顯示周男強制性交，將他不起訴。

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