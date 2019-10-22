SBL球星偷吃女大生 賠未婚妻320萬卻想扣掉「聘金喜餅錢」

2019-10-22 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕SBL台啤球星周伯勳，去年2月酒後和一名正妹女大生在KTV的12樓陽台發生性關係，事後遭女大生指控「撿屍」性侵；檢方調查後認為罪嫌不足，對周二度不起訴。周伯勳婚事告吹，遭未婚妻控訴，雙方解除婚約，約定周應給付未婚妻320萬元，但周只付了25萬就未付，要求周伯勳履行剩下的295萬元，昨天雙方律師出庭，周的律師提出，總金額應扣除已給付的25萬元，及喜餅、聘金、金飾等，讓法官困惑傻眼。

去年2月，周伯勳和友人到KTV歡唱，他與一名女大生走出包廂，在12樓陽台發生性關係。事後女大生獨自返回包廂，打電話給周，周以「要練球」為由婉拒，之後女大生到醫院驗傷並報警，指控周對她性侵，周則堅稱是你情我願，據悉他喊冤說，當時2人都很清醒，因陽台地板很髒，女方還同意把衣服墊在地上。

綜合媒體報導，當時周伯勳與女友「瑤瑤」已經訂婚，結婚前夕捲入性侵疑雲，兩人婚事告吹，且為了賠償金鬧上法院。昨天周伯勳律師主張，除了先前已經給付的25萬元外，也應扣除20萬喜餅錢、36萬6000元聘金和8萬金飾費，並希望和解。未婚妻律師則說，簽訂賠償協議前，未婚妻原要歸還金飾，周伯勳卻要她自行變賣處理，協議中也有寫明不用歸還。

法官對於周伯勳主張的支出項目大多能理解，但對於20萬喜餅錢也要抵銷，感到有些不解，認為若雙方能和解，事情會順利很多，否則還要走好長一段，但未婚妻認為周伯勳誠意不足，和解意願不高，全案11月18日再開庭。

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