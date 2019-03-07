被控撿屍性侵 「籃板狂人」周伯勳二度獲不起訴

2019-03-07 10:53

〔記者錢利忠／台北報導〕SBL台啤明星大前鋒周伯勳，去年2月參加友人歡唱趴，酒後和一名正妹女大生就地在KTV的12樓陽台發生性關係，事後女大生指控周趁她酒醉「撿屍」性侵；台北地檢署調閱監視器畫面、傳喚證人後，認為被害女子離席前後並無神智不清，缺乏證據證明周違反女方意願，去年8月以罪嫌不足為由將周不起訴，女方不服聲請再議，經發回北檢續查，仍認定罪證不足，今將周二度不起訴。

有「籃板狂人」稱號的周伯勳是在去年2月初某日凌晨，受友人之邀到台北市錢櫃KTV忠孝店12樓包廂參加歡唱趴，出席男性需付錢，女性免費，現場有10多名男女酒聚唱歌，2、3小時後多數人均酒酣耳熱，此時周與不認識的外貌亮眼女大生走出包廂，從櫃台邊打開安全門，當場在可直接看到夜間街景的陽台上發生性關係，整個過程有如活春宮，完事後即離開陽台，周伯勳搭電梯離去，女大生回到包廂。

女大生清晨返回住處後，馬上到醫院驗傷，並向台北市警婦幼隊報案，控稱當時她已酒醉，根本沒有同意做愛，且醉後精神狀態不好，致遭對方乘機性侵害，因為越想越氣，決定提告。警方確認被告是周伯勳後，通知周到案，周堅稱是雙方同意下的行為，警方詢後將周移送法辦。

周伯勳於2012年在超級籃球聯賽（SBL）第10季選秀會上，被台灣銀行籃球隊以第一輪第一順位選上，成為選秀狀元，當季也是年度新人王，後來轉隊到台啤。2016年第14季SBL第4週最佳球員，期間打過威廉瓊斯盃國際籃球賽、黎巴嫩亞洲盃籃球賽等。

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