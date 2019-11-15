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移工回國前夕亂摸女生 判罰金6萬並驅逐出境

印尼男移工性騷擾女子，台中地院依強制及違反性騒擾防治法判刑2月得易科罰金，執行完畢後，驅逐出境。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

印尼男移工性騷擾女子，台中地院依強制及違反性騒擾防治法判刑2月得易科罰金，執行完畢後，驅逐出境。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2019-11-15 06:23:03

〔記者楊政郡／台中報導〕蘇拉帝（印尼男移工）來台打工多年，今年9月被仲介公司安排住在台中市等待隔日搭機返國，他心情放鬆在某診所外，強要跳上某女子機車後座，女子不同意，竟拉她機車，一手還從肩一直往下摸到背部、腰部，女子被嚇得驚聲尖叫，台中地院依強制及違反性騒擾防治法判刑2月得易科罰金，執行完畢後，驅逐出境。

據了解，印尼移工蘇拉帝在台工作結束，今年9月9日仲介安排到台中市暫宿等待隔日搭機返國，回國前夕當晚，幾個同鄉一起在外閒逛，但蘇嫌不安分，見某診所有妙齡女子走出來，相當漂亮可愛，女子牽機車離去之際，驅前詢問「能不能坐你的機車」。

女子感到唐突立即拒絕，蘇嫌卻一直要坐上來，女子已警覺拿出手機要報警及通知其男友，蘇嫌一手拉機車，想搶走她手機阻止報警，一手還摸她的肩，然後順勢往背部、腰部摸下來。

女子驚聲尖叫，而與蘇嫌同鄉2名身分不詳友人見狀，上前來制止蘇拉帝，將他帶回房間內休息，員警獲報後到場，查知事情。

蘇嫌到案坦承犯行，法官認為「性騷擾」指對被害人身體為偷襲式、短暫性、有性暗示之不當觸摸，含有調戲意味，而使人有不舒服之感覺，與強制猥褻有所不同。

而此案是蘇嫌準備回國了，心情放鬆，想調戲女子，因女子準備報案，企圖想搶手機，一手卻不老實來偷襲，從重依強制罪論處，判拘役2月得易科罰金，執行完畢後，驅逐出境。

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