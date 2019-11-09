身材凹凸有緻少婦去買菜 竟在市場公廁強遭揉胸

一名少婦去買菜，竟在市場公廁強遭揉胸。（記者蔡彰盛攝）

2019-11-09 16:42:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕鄭姓男子去年10月酒後行經新竹縣關西鎮關西市場附近公廁，看見一名少婦準備如廁，竟將少婦壓制在地，揉胸2、3分鐘後逃逸，沒想到鄭男竟不慎將手機遺留在現場，被檢警追查到案，新竹地院依強制猥褻罪判刑5月，易科罰金需15萬，然因鄭願付和解金，獲少婦原諒，法官審酌同意給予緩刑2年。

判決書指出，去年10月底鄭男酒醉行經關西市場附近公廁，見一名少婦要進去上廁所，因其凹凸有緻的曼妙身材讓鄭男一時衝動，竟從後方熊抱將少婦強壓在地，揉胸長達2、3分鐘得逞。少婦假裝以手機求救，鄭見狀才趕緊逃離現場，不過卻不小心將自己的手機掉在現場，最後警方接獲少婦丈夫報案，透過該手機資料追查，才逮到鄭男。

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法官認為，鄭男與少婦素不相識，僅為滿足一己之性慾，竟罔顧少婦性自主權，對其強制猥褻，造成對方身心受創，考量鄭坦承犯行，且與少婦調解成立，願意支付和解金，獲少婦原諒，依強制猥褻罪判有期徒刑5月，易科罰金需15萬元，緩刑2年。

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