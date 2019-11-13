碩士男師3度性騷小學生丟教職 法官批不配為人師
〔記者王俊忠／台南報導〕楊姓男碩士在雲林縣擔任小學5年級班導師，遭控到台北戶外教學時，躺在女學生小如大腿上20分鐘、搭遊覽車也坐小如旁邊，還動手騷小如右大腿外側、以十指交扣牽女方右手；另1次在雲林風景區也躺在書包上，用臉碰觸小如大腿側邊約10分鐘。直到小如母親察覺女兒與楊師line對話有異，憤而報警，才揪出性騷擾犯行。
受害女學生母親控訴，2017年4月間，楊男擔任5年級班導師，同年4月22日晚間，楊師與班上學生到台北戶外教學、投宿飯店時，楊師在小如等7名學生房內，先請小如幫他按摩，再突然把頭躺在女方大腿上，小如嚇得全身僵硬、不知所措，想到對方是老師，不敢拒絕，約20分鐘後，楊師才起身。
請繼續往下閱讀...
第2次是4月23日下午，楊師在遊覽車上坐到小如旁邊，趁女方不及抗拒，突然以左手搔癢小如右大腿外側，小如不敢直接反抗、用手蓋住大腿，楊師竟以十指交扣方式握住小如右手。第3次是在4月26日晚間，楊師偕小如與另名學生到雲林某風景區看螢火蟲，楊師先把頭躺在小如放在大腿旁的書包上，再用臉部碰觸女生大腿側邊持續約10分鐘，前後3度性騷擾。
楊師坦承有這3件事、但否認對女學生性騷擾，他辯稱，在飯店房間裡有小如等7名學生，怎會大庭廣眾性騷擾小如？他與小如不是男女朋友、也無曖昧關係，因與學生互動頻繁、熟悉，師生對話沒有距離，互動上易造成誤會。學校第2次性平會報告未成立性騷擾，而是認為師生戀。
對於楊師3次突兀行為，小如反應是覺得奇怪、全身僵硬，導師非她親人，不能躺在大腿上，未把導師當男朋友，被導師牽手時很緊張，因為沒被男生牽過，導師搔她大腿、牽手，因為會癢，所以有點不舒服；導師靠在她大腿上覺得很恐怖，因為是老師，不敢推開。
對楊師公然在多名學生面前躺在女學生大腿上，台南高分院法官批判楊男未恪遵為人師表模範，行徑輕浮、逾越法律界線，凸顯其膽大妄為心態，且此案發生之前，小如並未喜歡楊師，是楊師對小如傳達曖昧情愫，才讓小如後來覺得漸漸喜歡老師。雲林該小學性別平等教育委員會調查後認定楊師行為違反相關法令，且情節重大，建議解聘、終生不得任教。
高分院合議庭調查認定楊師犯下3次性騷擾罪（已被校方解聘），合併判楊師9個月徒刑確定，得易科罰金，不得上訴。