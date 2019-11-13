碩士男師3度性騷小學生丟教職 法官批不配為人師

台南高分院合議庭對三度性騷擾女學生的楊姓小學男師合併判九個月徒刑確定。（資料照，記者王俊忠攝）

2019-11-13 00:18:39

〔記者王俊忠／台南報導〕楊姓男碩士在雲林縣擔任小學5年級班導師，遭控到台北戶外教學時，躺在女學生小如大腿上20分鐘、搭遊覽車也坐小如旁邊，還動手騷小如右大腿外側、以十指交扣牽女方右手；另1次在雲林風景區也躺在書包上，用臉碰觸小如大腿側邊約10分鐘。直到小如母親察覺女兒與楊師line對話有異，憤而報警，才揪出性騷擾犯行。

受害女學生母親控訴，2017年4月間，楊男擔任5年級班導師，同年4月22日晚間，楊師與班上學生到台北戶外教學、投宿飯店時，楊師在小如等7名學生房內，先請小如幫他按摩，再突然把頭躺在女方大腿上，小如嚇得全身僵硬、不知所措，想到對方是老師，不敢拒絕，約20分鐘後，楊師才起身。

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第2次是4月23日下午，楊師在遊覽車上坐到小如旁邊，趁女方不及抗拒，突然以左手搔癢小如右大腿外側，小如不敢直接反抗、用手蓋住大腿，楊師竟以十指交扣方式握住小如右手。第3次是在4月26日晚間，楊師偕小如與另名學生到雲林某風景區看螢火蟲，楊師先把頭躺在小如放在大腿旁的書包上，再用臉部碰觸女生大腿側邊持續約10分鐘，前後3度性騷擾。

楊師坦承有這3件事、但否認對女學生性騷擾，他辯稱，在飯店房間裡有小如等7名學生，怎會大庭廣眾性騷擾小如？他與小如不是男女朋友、也無曖昧關係，因與學生互動頻繁、熟悉，師生對話沒有距離，互動上易造成誤會。學校第2次性平會報告未成立性騷擾，而是認為師生戀。

對於楊師3次突兀行為，小如反應是覺得奇怪、全身僵硬，導師非她親人，不能躺在大腿上，未把導師當男朋友，被導師牽手時很緊張，因為沒被男生牽過，導師搔她大腿、牽手，因為會癢，所以有點不舒服；導師靠在她大腿上覺得很恐怖，因為是老師，不敢推開。

對楊師公然在多名學生面前躺在女學生大腿上，台南高分院法官批判楊男未恪遵為人師表模範，行徑輕浮、逾越法律界線，凸顯其膽大妄為心態，且此案發生之前，小如並未喜歡楊師，是楊師對小如傳達曖昧情愫，才讓小如後來覺得漸漸喜歡老師。雲林該小學性別平等教育委員會調查後認定楊師行為違反相關法令，且情節重大，建議解聘、終生不得任教。

高分院合議庭調查認定楊師犯下3次性騷擾罪（已被校方解聘），合併判楊師9個月徒刑確定，得易科罰金，不得上訴。

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