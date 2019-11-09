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香港16歲少女慘遭港警輪姦懷孕逼墮胎 急診室醫生今證實

香港爆發反送中示威抗爭以來，多名市民遭港警拘捕；其中，不少女性出面指控遭港警性騷擾、侮辱甚至侵犯。圖為港警壓倒一名路過少女。（美聯社）

香港爆發反送中示威抗爭以來，多名市民遭港警拘捕；其中，不少女性出面指控遭港警性騷擾、侮辱甚至侵犯。圖為港警壓倒一名路過少女。（美聯社）

2019-11-09 17:09:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港爆發反送中示威抗爭以來，多名市民遭港警拘捕；其中，不少女性出面指控遭港警性騷擾、侮辱甚至侵犯。昨日傳出一名16歲少女在被拘捕期間，慘遭港警輪姦，還不幸懷孕被逼墮胎。對此，醫院急診室醫師在臉書證實此事，該醫師更表示，他已經被起底投訴和恐嚇滅口。

一名香港網友昨（8）日在「連登討論區」 爆料，指出一名年輕女性在抗爭運動中遭逮捕，在拘捕期間，該女慘遭港警輪姦，還不幸懷孕，於昨日在伊莉莎白醫院進行墮胎手術。該爆料網友說，此事已於一群醫護人員之中廣傳；更發下毒誓，表示若有虛言，就「死全家」。

對此，香港一個由急診室醫生設立的粉專「Dr. Ray 的急症室迎送生涯」今日PO文，表示上星期他消息靈通事先得知此事，而現在已經是「紙包不住火」。他指出，自己不是在連登爆料的人，但目前已經被起底投訴與恐嚇滅口。「但我相信即使我倒下了，還有千千萬萬的同事會吹哨，現在就證明了」。

最後，他懇請香港網友不要包圍醫院，因為醫護人員的角色現在十分尷尬，絕對是有口難言；他呼籲港民將所有的憤慨轉為對受害人的支持，「醫院是和理非戰線，希望大家能夠和平表達意見」。

貼文中，該醫師也轉發了連登另一篇爆料文，內容提到，經過查證，的確有名16歲少女曾在荃灣警署被拘捕後懷孕，需要進行墮胎手術，目前犯人仍有待調查；而此事已有律師正在處理，也已經進入司法程序。

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