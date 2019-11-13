學姊多次性騷擾學妹 週刊爆黑熊協會性醜聞

曾經感動全台的南安小熊。（台灣黑熊保育協會提供）

2019-11-13 09:25:18

〔即時新聞／綜合報導〕南安小熊的故事曾感動全台，救援南安小熊的「台灣黑熊保育協會」也聲名大噪，但內部卻傳出有主管對兼職工作的下屬性騷擾，對此協會回應，受害人並非受雇者，因此並非受雇者與雇主職員之間的職場性騷擾，且此事件為女主管個人行為，協會無法過於干涉。

《鏡週刊》報導，曾在該協會兼職的一名女性獸醫師痛訴，2017年時，她在黑熊協會任職的學姊邀她敘舊，並要求借住在她家，沒想到卻對她上下其手，受害者心理受創後因故與家人起摩擦，離家出走。報導指出，學姊事後再度連絡受害者，並邀她進入黑熊協會，當時受害者因為急需收入答應，但也陷入自我懷疑。

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報導表示，受害者心理不斷糾葛，還自我說服「是不是只要跟她在一起，就可以原諒她」，學姊之後仍多次侵犯受害者，甚至多次出現暴力舉動。受害者於今年向協會反映，但卻上下噤聲，學姊更威脅要她離職，5月底受害者離開協會，接受心理諮商並報案。

報導稱，黑熊保育協會祕書長柯嚴淳回應2點，第一，受害人並非「受雇者」，因此並非受雇者與雇主職員之間的職場性騷擾。第二，此事件為女主管個人行為，應自行負責，協會無法過於干涉。

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