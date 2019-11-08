坐後座凍未條！對女同學碰乳摸臀 男大生想和解碰壁

小莉騎機車載阿義返家，阿義竟忍不住伸手環腰刻意碰她雙乳，途中又再次撫摸摸大腿內側、胸部等。示意圖。（資料照）

2019-11-08 06:16:25

〔記者楊政郡／台中報導〕18歲的阿義愛慕高中隔壁班女同學小莉（均化名），各自上大學後，今年元月相約見面取物，一起用餐後，小莉騎機車載阿義返家，阿義竟忍不住伸手環腰刻意碰她雙乳，小莉一聲「你在衝三小？」阿義縮回來，途中又再次撫摸摸大腿內側、胸部等，小莉怕發生危險一時忍住，到阿義住處後，阿義下車後竟又從後熊抱，小莉回家後立即報警提告，阿義坦承且道歉尋求和解，小莉堅持不和解，法官依性騷擾防治法判阿義拘役40日。

判決書指出，阿義與小莉是高中隔壁班同學，是普通朋友關係，小莉需要向阿義拿取某東西，今年元月1日雙方約在某國小見面，事後又一起用餐；餐畢，小莉騎乘機車搭載阿義返家。

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女孩子前座，男孩子後座，阿義趁停等紅燈，雙手往前伸出環抱小莉腰部，雙手往上碰觸胸部約5秒鐘，還說「這是男人的夢想」，小莉驚覺後喝叱「你在衝三小？」阿義才縮手。但是不久，阿義在行進間，以右手或抓、或揉、或摸小莉右臀部，小莉驚嚇，但怕行車出事，專心騎車而隱忍。

到阿義住處後，兩人都下車，阿義趁小莉離去之前，從背後熊抱，一手還來摸大腿內側、腰部、胸部等隱私部位，小莉感到不適，突然藉故稱「剛吃飽很想吐」，阿義才放手，小莉離開後報警處理，經警循線查獲上情。

小莉事後曾傳簡訊給阿義，表達「你亂摸我我很不舒服」，被告答稱「我知道我當時不該那樣對你，很對不起你」，阿義寫給小莉道歉信中自述「很久沒跟有好感的女生出去吃飯，突然就忍不住抱你了，對不起！」等語。

法官認為，念及被告犯罪後已坦承犯行，態度尚可，且積極要與被害人和解，但被害人不願意調解而無法和解，審酌被告大學在學、家庭經濟小康，判決拘役40日。

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