玩偶大叔變狼人 泳池更衣室露鳥蹭老友幼女臀部

大叔變狼人，泳池更衣室露鳥蹭老友愛女臀部。圖為示意圖，非實際犯案更衣室。（資料照）

2019-11-11 15:59:14

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市一男子與相識逾20年的好友情同家人，去年5月間提議帶好友年僅8歲的小女兒到游泳池學游泳，竟將女童帶進男更衣室以及空套房，做出以生殖器磨蹭女童臀部等猥褻行為，橋頭地院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪判處徒刑5年。

被告大叔年逾半百，已婚，從事電工，與被害人父母相識逾20年，兩家情同一家人，被害女童平時也把大叔當成大玩偶，相處融洽。去年5月間，大叔提議要接友人僅8歲女兒一起去室內游泳池學游泳，女童父母也不疑有他，還為女童買了新泳衣，乘坐大叔的自小客車前往。

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當天大叔在車上就要女童在轎車後座脫光衣服試新泳衣，到游泳池前將女童帶到他所有的套房空屋，他躺在床上，也騙女童脫光衣褲，女童感到不舒服，一度躲進衣廚、及浴室，仍被大叔抱上床，還脫去褲子從背後以生殖器磨蹭女童臀部。

之後，進了游泳池游泳後，將女童帶到男的更衣室，誆騙女童要幫她洗澡，卻以手撫摸女童的胸部及私處，並以生殖器磨蹭女童背部及臀部。

事後，女童隱忍多日，最後由學校老師發現女童在校園廁所內哭泣等情緒異常狀況，向家長通報，而訴警偵辦，但被告到案否認犯行，堅稱去套房只是順道去打掃、倒垃圾，在更衣室也只有幫女童洗澡而已。

橋頭地院傳訊相關事證，及監視影像，認定被告辯解不可採，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，兩罪處判徒刑5年。全案可上訴。

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