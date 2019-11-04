藏鑰匙闖民宅猥褻師弟13歲女兒 宮廟色師兄判賠70萬

何男偷藏宮廟師弟住處鑰匙，再偷偷闖進師弟的住處，朝師弟的13歲女兒小美（化名）伸出狼爪。（情境照）

2019-11-04 20:08:33

〔記者王定傳／新北報導〕何姓男子偷藏宮廟師弟住處鑰匙，再偷偷闖進師弟的住處，見師弟的13歲女兒小美（化名）獨自在家，竟伸出狼爪，以手隔著內褲揉搓她的下體，被害者身心受創提訴求償，新北地院審理後判決何男需賠償小美及其父母合計70萬元，可上訴。

本案發生於2017年7月17日，何男持之前偷藏的鑰匙，開啟師弟住處大門，見到有聽覺障礙的小美獨自在房間內，竟強行從後環抱，並伸出狼爪，以手隔著內褲揉搓她的下體；小美掙扎反抗並出言制止，何男才停手。

請繼續往下閱讀...

小美事後告知家人及學校並報警處理，一審新北地院依侵入住宅對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判何男3年2個月徒刑。

被害者因此身心受創，至今仍需持續接受心理輔導及諮商，她的父母更是傷心，因為何男是他們的宮廟師兄，竟利用信任犯案，提訴求償120萬元。

何男在審理時僅以「刑事已經在上訴，我沒有概念，也不曉得」回應；法官則認為，小美當時年僅13歲，心智還未成熟，卻遭何男猥褻，精神上所受痛苦實在難以言喻，且對她將來人格健全發展產生鉅大影響，判決何男賠償小美40萬、其父母各15萬，合計70萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法