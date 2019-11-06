少女隨母訪友借宿 惡狼竟摸上床襲臀

基隆地檢署近日偵結，以乘機猥褻罪將吳男起訴。 （記者吳昇儒攝）

2019-11-06 12:57:14

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕新北市一名少女小潔（化名）今年2月16日與母親到貢寮區的吳姓男友人家中聊天，席間小潔母親與吳男喝了點酒，便決定與女兒借宿吳男家中。沒想到，吳男竟趁母女熟睡之際，於隔日凌晨2時許，摸上小潔的床，伸出狼爪。睡夢中的小潔驚嚇之餘，大聲呼叫，其母報警處理，將惡狼逮捕。基隆地檢署近日偵結，以乘機猥褻罪將吳男起訴。

據悉，剛讀國中的小潔16日晚間隨著母親到吳男家中聊天，兩個大人邊聊邊喝酒，後來見時候不早，酒後返家擔心會有危險，便決定借宿在吳男家中。

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50多歲的吳男酒後起了色心，見年幼的小潔躺在床上，竟不顧自己長輩的身分，從小潔的背部開始摸起，一路摸到臀部仍不罷手；小潔在睡夢中驚覺背後有人，還伸手觸摸，馬上驚醒，發現身後竟是吳男，馬上大叫，把母親叫醒，母女2人立刻報警處理，警方到場後將吳男帶回偵訊，並依乘機猥褻罪將吳男移送法辦。

基隆地檢署檢察官偵訊後，認為吳男趁小潔熟睡之際伸出狼爪，已涉犯乘機猥褻罪，近日偵結依法將他起訴。

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