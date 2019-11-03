撿屍酒吧女到摩鐵裸下體 運將竟辯女心臟不好、脫褲透氣

開計程車的蕭姓男司機與在酒吧工作的女子小芳認識多年，趁她喝到爛醉，蕭男竟將小芳載到摩鐵，脫光小芳褲子、裸露下體。（情境照）

2019-11-03 23:32:38

〔記者王俊忠／台南報導〕開計程車的蕭姓男司機與在酒吧工作的女子小芳認識多年，小芳信任蕭並暱稱對方「uncle」，平時都讓uncle載回家。2018年1月3日凌晨，小芳在店裡喝到爛醉、仍叫uncle的車，不料，蕭男竟將小芳載到摩鐵，脫光小芳褲子、裸露下體，後來小芳驚醒怒告她最信任的uncle司機。

蕭男辯稱，會脫掉小芳褲子是要讓她透氣，因為聽說小芳心臟不好。起初否認犯行、僅願最多賠1萬元的蕭男在二審坦承犯行、並同意賠償22萬元，與女方達成和解。台南高分院依乘機猥褻罪判蕭男8個月徒刑、緩刑3年期間需保護管束，並要接受4場法治教育課程，還可上訴。

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判決指出，蕭男是參加某車隊的計程車司機，與在酒吧工作的成年女子小芳認識多年，小芳因夜間酒吧工作、考量人身安全，常固定聯絡暱稱「uncle」的蕭男駕駛計程車載她回家。

2018年1月3日凌晨2點許，小芳喝到酒醉、趴在吧台上，她請酒吧老闆娘撥打手機聯絡蕭男開小黃到酒吧載她回家，蕭男開車到酒吧外時，當時也在店內喝酒的小芳蘇姓友人與蕭男合力把小芳扶上計程車。

不料，小芳一直信任有加的「uncle」，見小芳喝到爛醉如泥、不醒人事，居然萌生邪念，這回沒載小芳回家，當天凌晨近3點，蕭男開計程車、把小芳載到台南市區1家汽車旅館開房間休息，並把小芳移到床上睡。

其後，蕭男曾開車離去一段時間，同日凌晨4點半許再開車回到汽車旅館房內，他趁女方不醒人事、脫下長褲與內褲，讓小芳下體裸露。直到同日清晨6點，小芳驚醒察覺自己下體裸露；蕭男躺在床上另一側，她快速穿衣後，要蕭男開車載她到友人蘇女住處。

小芳把此事告知蘇女，蘇女再告知小芳的男友，小芳男友找蕭理論未果、憤而報警查辦這名小芳口中的uncle。

小芳男友證稱，與蕭男見面質問時，蕭男說小芳心臟不好，只是脫褲子讓她透氣，又沒有怎麼樣，不然賠5千元。他回說，小芳又不是賣肉的，蕭竟說不然賠1萬元，否則任由他們拿刀刺，結果不歡而散，小芳決定報警法辦uncle。案子上訴二審後，蕭男才承認犯行、允諾當庭賠償22萬元，達成和解；小芳也同意給蕭男緩刑。

至於小芳質疑下體曾遭蕭男觸摸，因蕭否認，且刑事局鑑定未在小芳外陰部與陰道深部採得精子細胞，也未檢出男性DNA，這部分欠缺明確證據，無法對蕭男做不利的認定。

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