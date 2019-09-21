醉妹搭小黃驚醒 痛罵運將摸奶偷親怒提告

2019-09-21 22:02

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市王姓計程車司機去年初載到醉妹小妤（化名），未料到了目的地小妤仍醉得不醒人事，他跑到後座叫她，獨處10分鐘後，小妤突然驚醒，痛罵運將偷親嘴唇、還亂摸胸部，提出乘機猥褻告訴，但士林地院認為全案證據不足，判王男無罪，可上訴。

去年1月間，小妤從台北市一間酒店搭車，她喝得醉茫茫，一上車就倒在後座呼呼大睡，到了目的地還不肯起來，計程車司機王男把車停在路邊，進到後座跪在椅子上喊她，過了約10分鐘，小妤眼睛突打開，控訴王男伸出鹹豬手，還打電話給友人求救，友人於是請吳男載她過去。

小妤一下車，情緒激動地跟友人哭訴「親我手」、「你他媽，親我、「我要報警」，友人則以「他幹嘛親你，司機幹嘛親你」、「你不要喝醉就這樣好不好」安撫，但小妤仍指控王男摸胸偷親，堅持提告乘機猥褻罪。

王男否認猥褻，辯稱抵達目的地後小妤仍未醒來，為了叫醒她才跑到後座，跪在椅子上拉著她的衣角，試圖叫醒；會關上車門則是因為擔心遭到路過的機車撞及；而未依公司守則把她載到警察局，則是考量這個時間搭車的客人都有私事，有些人不願意曝光。

士院調閱證物，檢警未在小妤的臉上採集到王男的DNA，且一開始小妤只跟友人抱怨「摸手」，未提及襲胸或親吻，全案只有小妤一人的證述，不能單憑兩人在後座獨處10分鐘就認定王男乘機猥褻，整起案件犯罪證據不足，評議無罪，可上訴。

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