真理褲正妹醉搭電梯 保全不敵「邪惡視角」摸一把GG了

2019-08-20 18:47

〔記者錢利忠／台北報導〕身材惹火的正妹小花（化名）凌晨喝得醉醺醺返家，大樓林姓管理員見她身穿運動短褲「真理褲」，側邊褲緣開岔到大腿根部，一雙美腿完全展露，竟假意攙扶她搭電梯，趁機在電梯內伸鹹豬手，偷摸她的美腿及下體，她酒醒後回想起被林男猥褻的經過，氣得對林男提告；台北地檢署勘查電梯監視器畫面後，依乘機猥褻罪將林男起訴。

近來網友常使用「真理」一詞來形容美好事物，相關術語也衍生到潮流上，像是可凸顯女性臀部及美腿線條的極短運動短褲「真理褲」，就常登上媒體版面；因真理褲的長度實在太短，網路論壇中不乏有關於穿搭真理褲時，所產生各種「邪惡視角」的討論。

今年5月某日凌晨，穿著真理褲的小花帶著醉意回家，大樓林姓管理員立即上前攙扶，還陪她搭電梯上樓；不料，一進入電梯後，林男見步伐不穩的小花露出一雙美腿，她變換站姿時，褲縫間的「邪惡視角」更是若隱若現，林男竟一時把持不住，偷摸她的美腿，甚至趁她喝醉無力反抗之際，伸手摩擦她的下體。

小花當天下午酒醒後，回想起凌晨搭電梯時曾被林男吃豆腐，立即調閱大樓監視器畫面，果然錄到林男對她伸鹹豬手的畫面，氣得對林男提告；檢方勘查監視器畫面後，認定林男趁小花不勝酒力之際，在電梯內做出猥褻之舉，依可處5年以下徒刑的乘機猥褻罪將他起訴。

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