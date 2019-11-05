性侵同居人10歲女兒15次 法官斥：社會道德、法理所不容

新北地院審理後，依對未滿14歲女子犯強制性交共15罪，判賴男10年6個月徒刑，可上訴。（示意圖）

2019-11-05 14:20:54

〔記者王定傳╱新北報導〕2014年間，賴姓廚師利用體型、力氣優勢，不顧同居人年僅10歲女兒小蘭（化名）的反對，強行脫去她的短褲及內褲性侵，至2016年為止，總計得逞15次，新北地院審理後，依對未滿14歲女子犯強制性交共15罪，判賴男10年6個月徒刑，可上訴。

檢警調查，現年37歲的賴男與小蘭母親同居，但他明知小蘭年幼，根本不可能同意跟他發生性行為，竟利用體型、力氣優勢，不顧小蘭反對，強行脫去她的短褲及內褲性侵，從2014年7月起至2016年12月為止，總計得逞15次。

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檢警發現後介入偵辦，賴男坦承犯行，合議庭斥責他未盡妥慎照護之責，無視小蘭年紀尚幼，性自主權發展未臻成熟，竟為滿足個人性慾，違悖人倫鋼常，侵害其性自主權，戕害被害者身心健全成長，對其身、心、靈均造成難以磨滅傷害，其行為為社會道德、法理所不容，應嚴予非難。

合議庭同時考量賴男於審理時坦承犯行，並深表悔悟，且一再表示願和解，因被害者及其法定代理人表示仍無法原諒而未能和解，因此判刑10年半。

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