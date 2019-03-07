瘦小男持刀強逼嘿咻 反被壯碩國中女奪刀趕出門

2019-03-07 09:32

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子去年3月24日上午透過網路交友軟體，結識未滿14歲的國中少女薇薇（化名），兩人相約晚間8時許，到陳男家中碰面。薇薇進到房內後，陳男竟拿出菜刀，並赤裸下半身，想強逼對方嘿咻。未料，陳男卻遭女方奪刀喝斥，逃到屋外，薇薇則趁隙報警。基隆地方法院認定陳男觸犯強制性交未遂罪，判處有期徒刑4年。

檢警調查，23歲陳姓男子罹有中度身心障礙，身材瘦小，案發時透過交友APP結識體態豐腴的薇薇，並相約到陳家聊天談心事。涉世未深的薇薇以為交到朋友，不疑有他答應前往。

陳男卻從一開始就打定歪主意，先把水果刀藏在棉被底下，並騙薇薇先到房內等候，自己則跑到廚房拿出菜刀，並在客廳褪去外、內褲，赤裸下半身進到房內，要求薇薇跟他發生性關係。

薇薇驚嚇之餘想要逃跑，卻反被陳男抓住衣領，只好利用身材優勢，強奪菜刀反過來要求色狼趕緊離開。

陳男見持刀優勢已失，立刻跑到客廳穿回褲子逃跑，薇薇見他已經逃離現場，才拔腿狂奔離開陳家並報警處理。警方獲報後，立刻約談陳男到案說明。

陳男坦承確實有做了這些事情，但是因為自己一時衝動失慮，才會嚇到對方，警訊後將陳男函送法辦。

法官認定，陳男犯對未滿14歲女子犯攜帶兇器強制性交未遂罪，考量其精神狀況與犯案動機，判處有期徒刑4年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/