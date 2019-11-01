蘆洲5歲童疑遭外婆虐死 專案小組重回現場採證

新北市蘆洲傳出5歲男童遭隔代教養的外婆長期施虐，甚至拉撞馬桶，頭部重創致死；鑑識人員重回現場採證。（記者吳仁捷攝）

2019-11-01 19:15:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲楊姓男童傳出遭隔代教養的外婆魏姓婦人長期凌虐，還疑拉撞馬桶致死，檢方檢請法院聲押，專案小組相驗後，重回外婆與小姊弟租屋處勘驗採證，警方說，目前仍待逐一鑑驗比對，將擇日解剖男童致死原因，初步朝凌虐致死罪嫌偵辦，至於與男童一起被外婆照顧的7歲姊姊，上月31日案發後已被緊急安置，男童母親接獲噩耗，也從工作的高雄趕回處理愛子後事，但面對愛子遭母親虐死，仍情緒激動。

檢警今天下午2點相驗後，發現男童頭部血腫、臉部有撕裂傷，懷疑死因不單純，加上詢問外婆男童昨天如何受傷，還有新舊傷勢如何造成，外婆除否認涉案，對於男童如何在浴室摔傷，都說她幫男童洗澡，關瓦斯回來就看見孫子倒地，但從頭部血腫傷勢看來，發現男童很難自撞得受重傷，懷疑外婆有所保留。

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據了解，檢警向魏婦了解男童其餘傷勢時，外婆只說曾拿木製的不求人管教孫子，造成他後背條狀的瘀傷，但對於燙傷、擦挫傷、手腕的綑綁痕跡，外婆一會說是小孩自己弄到、一會改口是因不聽話，稍微教訓他，但都否認凌虐致死，檢方認為外婆相當可疑，建請法院聲押。

專案小組、新北市鑑識中心今天傍晚重回蘆洲長安街案發現場採證，鑑驗相關跡證，仍待帶回進一步比對，佐證魏婦犯行及涉案程度。

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附近鄰居說，曾在樓下看到魏婦帶男童出入，由於他們住處是租的，多為外來人口，鄰居對他們沒甚麼印象，只知道事發後曾有救護車、警方前來。

魏姓外婆涉嫌凌虐孫子致死，遭檢方聲押禁見。（記者陳慰慈攝）

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