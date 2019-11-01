6歲男童浴室摔死 滿身傷痕疑外婆施虐

新北市一名6歲楊姓男童上月31日被發現倒在外婆住處浴室血泊中，性命垂危，送醫仍不治，檢警今天下午相驗，發現男童頭部額頭血腫、全身有多處新舊傷痕，加上外婆供詞避重就輕，懷疑其施暴將男童拉撞馬桶致死。（記者陳慰慈攝）

2019-11-01 16:17:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名6歲楊姓男童上月31日被發現倒在外婆住處浴室血泊中，性命垂危，送醫仍不治，檢警今天下午相驗，發現男童頭部額頭血腫、全身有多處新舊傷痕，加上外婆供詞避重就輕，懷疑其施暴將男童拉撞馬桶致死。

新北市蘆洲區上月31日一名6歲大的男童，在傍晚近6時被印尼籍的64歲魏姓阿嬤發現倒在浴室，頭部撞到馬桶倒臥血泊，現場失去生命徵象，到院仍回天乏術；據了解，男童身形瘦到不成人形，身上多處新舊疑似燙傷、勒痕等傷勢，懷疑遭凌虐、營養不良，檢警今天下午2點相驗釐清死因。

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檢警相驗後，發現6歲男童頭部額頭血腫，臉部也有三道撕裂傷，懷疑是遭推打後，撞擊馬桶重傷，又從倒臥血泊、血跡乾涸跡象，懷疑施暴後延誤報案，導致失救致死。

據了解，6歲男童雙親離異，目前由阿嬤隔代教養，印尼籍外婆辯稱，上月31日傍晚幫他洗澡，後來到外面關瓦斯，聽到砰一聲巨響趕回浴室，赫見孫子倒地，身上多處傷勢，倒臥在浴室中，她連忙報案送醫，但男童現場已失去呼吸心跳，到院仍不治。

據醫護透露，檢視男童傷勢，發現他身形瘦弱，身上有燙傷、勒痕等各種傷口，看起來疑似遭到虐待，懷疑營養不良餓死。

蘆洲警分局調查，男童過去沒有通報家暴紀錄，但身上的確有多處新、舊傷、身形消瘦，不排除遭到虐待，警方目前暫時聯繫不上父親，母親無法也沒有意願指認。

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