只因兒「弄髒尿布」 狠母痛毆致死還瞎掰：摔下床

美國喬治亞州23歲年輕媽媽皮特曼（Trinity Pittman），近日因1歲8個月大的兒子佩里（Conner Perry）「弄髒」尿布，竟將他痛毆一頓、打倒在地，還在佩里「昏迷」後棄之不顧！（圖擷取自臉書）

2019-10-31 22:52:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州23歲年輕媽媽皮特曼（Trinity Pittman），近日因1歲8個月大的兒子佩里（Conner Perry）「弄髒」尿布，竟將他痛毆一頓、打倒在地，還在佩里「昏迷」後棄之不顧！男友戴維斯（Jeremy Davis）發現異狀，皮特曼甚至謊稱「兒子摔下彈簧床」，事蹟敗露後遭控「謀殺」及「虐童」。

綜合外媒報導，皮特曼25日帶1歲8月大兒子佩里就醫時，聲稱他從彈簧床上摔下來，但皮埃蒙特紐南醫院（Piedmont Newnan Hospital）醫護人員為佩里檢查時，卻發現他不僅臉上有瘀傷、牙齒斷裂以及下顎骨折，甚至腹腔出血、大腦出血，更離譜的是還有肺積水！

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醫護人員開始懷疑受傷真相，而佩里當天傍晚轉院至亞特蘭大兒童醫院（Children's Healthcare of Atlanta）後，於晚間11點宣告不治。

檢調單位說，皮特曼最後「承認」因佩里將尿布弄髒、憤而毆打他，直到他摔在地板上「睡著」才停手，不久後她就直接去工作；皮特曼的24歲男友戴維斯回家後，發現佩里嘔吐且呼吸困難，他打電話問皮特曼時，也得到「兒子摔下彈簧床」的答覆。

據驗屍報告顯示，佩里的身上甚至有「舊傷」痕跡；皮特曼週六（26日）因涉嫌「謀殺」及「一級虐待兒童」被逮捕，週日（27日）首次出庭時被「拒絕保釋」，而她和戴維斯另名4歲的孩子，目前與其他親戚同住。

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