6歲男童倒臥浴室身亡 瘦到皮包骨、多處燙傷勒痕

新北市蘆洲驚傳一名6歲男童在浴室撞擊馬桶，送醫不治，因他為隔代教養，營養不良，但身上有新舊傷痕，檢警 將相驗釐清死因，不排除遭虐。（記者吳仁捷翻攝）擷取自官網，來源可不刊。

2019-11-01 13:33:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲區一名6歲男童，上月31日傍晚被阿嬤發現倒在浴室，撞到馬桶倒臥血泊，現場失去生命徵象，到院仍回天乏術；據了解，男童身形瘦到不成人形，身上多處疑似燙傷、勒痕等新舊傷勢，疑似遭凌虐、營養不良，檢警今天下午將相驗釐清死因。

據了解，6歲男童雙親離異，目前由阿嬤隔代教養，上月31日傍晚阿嬤幫他洗澡，阿嬤後來到外面關瓦斯，聽到砰一聲巨響趕回浴室，赫見孫子倒地，身上多處傷勢，倒臥在浴室中，她連忙報案送醫，但男童已失去呼吸心跳，到院仍不治。

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據了解，醫護檢視男童傷勢，發現他身形瘦弱，全身瘦到皮包骨，身上有燙傷、勒痕等各種傷口，看起來疑似遭到虐待，懷疑營養不良，餓到全身器官衰竭。

蘆洲警分局調查，男童過去沒有通報家暴紀錄，但身上的確有多處新、舊傷、身形消瘦，懷疑照顧不週、疑因營養不良跌倒，受撞擊死亡，但不排除遭到虐待，警方目前暫時聯繫不上父親，母親也無法、沒有意願指認，警方今天下午將相驗遺體，釐清死因，不排除朝兒虐偵辦。

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