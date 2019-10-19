4歲男童被父親拿衣架爆打 阿公心疼抱回家養：被打到像斑馬

2019-10-19 20:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕1名4歲單親男童疑遭到父親拿衣架打得全身傷痕累累，滿是瘀傷，被生母探望發現，通知男童阿公帶回台中老家，阿公氣得痛罵「全身打得像斑馬，看到爸爸也不敢下車！」非常心疼孫子，阿公阿嬤決定要自己照顧好孫子，向警局申請保護令，家防中心已經介入調查，並協助申請暫時監護權。

台中市家防中心主任侯淑茹說，4歲男童1年前因在台北市工作的父親離婚，被帶回台中給阿公阿嬤照顧，4個月前才又被父親帶回台北，生母探視男童發現他被爸爸用衣架打得全身瘀青，通知住在台中的陳姓阿公，本月7日阿公趕緊上台北接孩子回台中同住。

陳姓阿公看到孫子全身是傷，心疼不已，阿公10日帶男童到醫院驗傷，14日向警局申請家暴保護令，友人也將還包尿布的男童遭虐打受傷的照片及父母對話截圖PO網爆料，希望網友幫男童討公道，照片上男童滿是條狀傷痕及瘀青，父親還稱是「兒子亂拿別東西還用壞，不用教嗎？」

男童被打得滿身是傷，讓人看了非常心痛氣憤網友更是大加撻伐「還在包尿布耶，小孩也沒多大，怎麼打得下手」、「不管幾歲的孩子做了什麼樣的事，都不該被這樣毆打，有暴力傾向的傢伙根本沒資格為人父！」

侯淑茹說，男童被打得全身瘀青，頭臉、四肢和軀體都有直線條的傷痕，社工前往探視時已經比較退散，看不出是否還有舊傷，男童告訴阿公阿嬤，是爸爸用衣架打的。

侯淑茹說，男童與阿公阿嬤相處良好，4個月前才被父親帶回台北，也另交有女友，社工探視時男童很黏阿公，祖孫感情好，阿公年輕才50多歲，從事土木工程，工作經濟穩定，也有監護、照顧男童的意願，已提出申請臨時監護權。

侯淑茹表示，由於男童與父親設籍台北市，已將訪查結果函轉台北市家暴暨性侵害防治中心後續查處。

今天男童父親則在臉書貼文道歉，指已經進入司法階段也正在與相關人士討論小孩子的後續問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法