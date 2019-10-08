獨家》後母劉思樺凌虐丈夫2子女 當庭坦承「沒打過自己小孩」

2019-10-08 13:21

〔記者楊國文／台北報導〕女子劉思樺被控對丈夫劉男與前妻生的3歲男童「阿寶」凌虐毆打傷重致死，二審被重判12年6月；劉女另案還毆打5歲的阿寶姊姊，一審被依家暴傷害罪判刑2年8月，高等法院今開庭，劉女打出溫情牌，指她須同時照顧自己生的兩個小孩、及阿寶、阿寶姊姊共4小孩，「我很辛苦」，並未凌虐，頂多是過失傷害，請求輕判，但審判長蔡聰明追問「妳是否未打過自己的兩個小孩？」劉女支吾其詞，終於點頭表示「對」。

庭訊後，劉思樺戴著口罩、球帽，全身包得密不透風快步搭上丈夫座車，僅重覆「我很後悔、很抱歉」。

判決指出，現年32歲的劉女，與大他5歲的同居男友（之後結婚）生下2名男童，3年多前起，卻經常打罵同居的劉姓男友與前妻林女生的5歲大女兒與3歲兒子阿寶（化名），一家6口住在陽明山偏僻山區的鐵皮屋，靠劉男做監視器安裝工人的3萬元月薪，以及每月3萬6千元的低收入戶補助維生。

2016年2月，3歲的阿寶因學不會如廁及不善吞嚥食物，被劉女持長柄刷痛打，隔天，劉女變本加厲，先捏揑掐阿寶雙頰，再毆打他倒地，導致頭部撞擊地板因顱內出血不治，劉女被檢方以殺人等罪聲押獲准，但她因懷孕而獲交保，不久跟阿寶生父劉男登記結婚。

檢警調查，劉男至少有3段戀情和5個小孩，除上述劉女和林女外，還包括和第一任香港籍妻子所生的兒子，雙方離婚後，這個兒子跟著生母生活。

士林地院審結此案，依成年人故意對兒童傷害致死等罪，判劉女12年6月。劉女不服，上訴高等法院，辯稱是因為產前憂鬱症發作才鑄下大錯，請求依刑法第59條「情堪憫恕」的規定，讓她減刑，但高院不採信，仍判她12年6月，可上訴。

本案源於，檢方另查出劉女曾毆打另名女童，即阿寶的姊姊，甚至用熱水灼燙女童手臂，依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴，一審將她判刑2年8月徒刑。

高院今開庭，劉女否認凌虐阿寶的姊姊，且右手臂燙傷、瘀血和她無關，僅坦承有過失傷害犯行，也到藥局買藥給阿寶的姊姊擦藥，一審判刑過重，請求依刑法第59條「情堪憫恕」的規定給予減刑。

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