2歲童被打到毀容體無完膚 竟是母親同居男友下毒手！

2019-09-30 00:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓男子習慣性對同居的陳姓女友以及她2歲多的兒子動粗，甚至趁陳女上大夜班不在家時，於清晨將孩子打成嚴重顏面撕裂，不僅深可見骨，傷痕甚至長達10公分，且全身胸、腹、背皆有新舊瘀傷，醫師與社工都認定是一起虐童案件，新竹地檢署經深入調查，排除一開始想替男友擔罪的生母，將真正下毒手的林男依傷害罪提起公訴並建請院方加重其刑！

檢警調查，41歲的林男是陳女同居人，與陳女兒子小平（化名）從2015年6月底起共同住在租屋處，當時小平只有2歲多。

2015年7月9日早上6點多，林男在租屋處以不詳方式推撞小平頭部，致小平受有嚴重顏面撕裂，傷及骨膜且傷痕長度達10公分，且還有胸壁挫傷等傷害，林男見小平前額傷口已深可見骨，遂通知陳女一同將小平送往醫院急救，經社工查覺情況有異，通報檢警才知上情。

林男坦承，當天早上只有他與小平共處於租屋處，卻否認傷害犯行，辯稱當天早上幫小平在浴室洗澡，幫孩子脫完衣服、抹完沐浴乳後，讓孩子自己在浴室洗澡，他離開浴室在房間玩手機，後來聽到小平在哭，才知道小平跌倒，他聲稱是小平自己跌倒頭撞到水龍頭受的傷。

醫師檢傷發現，小平前額有10公分以上撕裂傷，後腦勺有瘀血，臉、胸、腹、背皆有紅色瘀血，左前臂有紫色瘀血，小平受有如此嚴重顏面撕裂傷，傷及骨膜，且長度達10公分且還有胸壁挫傷，可說遍體鱗傷、傷勢慘不忍睹。

醫師證明，小平就醫傷勢是由外力撞擊前額所造成，因為光憑孩子自己的力道，絕對不可能造成這樣的傷害，研判孩子應遭人大力推或由高處墜落的動能，所引發的嚴重傷勢，至於造成外傷的原因，則是撞擊固定物或尖銳物。

此外，醫師驗傷發現小平另受有頭部、前胸、後背、四肢均有多處瘀傷等傷害，推測為不同時間點受傷，依臨床經驗，可確認是兒童虐待，全案依傷害罪嫌提起公訴，由於林男係成年人故意對兒童為傷害犯行，檢方另建請院方依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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