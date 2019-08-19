變態虐童教保員 對4歲童動手腳打、踹、甩耳光

2019-08-19 00:28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市私立立人幼稚園教保員魏宏如被控在去年11月16日當天，從早上到中午期間，連續對4歲男童打手、踩腳踝、甩巴掌，男童晚上睡覺時驚醒哭喊，母親發現他身上傷勢，加上有路人目睹魏女在遊樂場踩踏男童腳踝，錄影PO上臉書，新竹地檢署依傷害罪嫌起訴魏女，並建請院方依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑至2分之1。

檢警調查，40歲的魏宏如為竹市城北街私立立人幼稚園聘任教保員，去年11月16日上午8點多，在立人幼稚園教室內，徒手拍打4歲的林姓男童左手臂，當天上午9點多帶林童及其他學童，到竹市中央路騎士堡遊樂場校外教學時，見林童雙腿盤坐在走道上，即以左腳踩踏林童腳踝，當天中午帶領林童及其他學童返回立人幼稚園教室內用餐之際，再徒手掌摑林童臉頰，致林童受有疑似急性壓力反應、雙足雙踝多處鈍挫傷等傷害。

由於魏女在騎士堡遊樂場踩踏林童時，為路人目睹即以手機拍攝影片後，刊登於臉書網站爆料公社社群網頁，經林童受痛告知母親，始報警查悉上情。

魏女供稱當天上午8點在立人幼稚園有拍打林童左手肘，帶林童至騎士堡遊樂場校外教學時，確有用腳推開林童的腳，當天中午12點帶領學童返回立人幼稚園用餐之際，亦有對林童甩巴掌，卻否認傷害犯行，辯稱未造成林童受傷。

林母則指控，兒子告知遭魏女踩腳受痛及夜寢哭鬧，事後她還帶兒子去看精神科及骨科。

檢方勘驗監視影像光碟，確認魏女去年11月16日在立人幼稚園教室內，確有拍打林童左手肘，稍後帶領學童至騎士堡遊樂場校外教學時，見林童雙腿盤坐在地，確有以腳踩踏腳踝行為，當天中午魏女帶學童返回立人幼稚園教室用餐之際，還對林童甩巴掌。

檢方認為魏女所為，係犯刑法傷害罪嫌，全案提起公訴，且因魏女故意對兒童犯傷害罪，建請院方依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑至2分之1。

新竹市政府教育處表示，對魏女後續的處置是依兒權法處6萬元罰鍰，並公告姓名，且通報國教署為不適任教師，今後魏女將不能在幼兒園及相關行業工作。

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