中市傳虐童案！被老師強壓撞地 大班男童頭部挫傷

2019-07-31 15:46

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名家長在臉書社團控訴，兒子就讀市區一所幼兒園大班，上週因一時調皮竟被老師推頭撞階梯角導致頭部受傷，事後老師不但不承認也沒有任何關心慰問及認錯行為決定提告，警方今天證實已受理此案且調查告一段落，將全案依傷害罪嫌送辦並通報社政相關單位處理。

該名家長在臉書社團「爆料公社二社」貼文指出，兒子原本就讀西屯區一所幼兒園大班，上週一下午5點半左右，各班小朋友集中在視聽教室看電視等待家長接回，因兒子調皮搗蛋沒聽老師話，值班許姓女老師竟把兒子的頭壓著往下撞教室內階梯角，造成頭部5×4公分的血腫和挫傷。

家長爆料指出，當接到兒子返家途中，兒子才告訴我他頭腫起來很痛，是老師推他頭撞階梯角!我立刻折返學校質問老師，許姓老師一開始不承認，再次詢問才說有輕輕壓他頭，「壓頭？腫這麼大妳跟我說輕輕壓他頭？」當下立即到醫院驗傷，並跟園長反映。

隔天調出錄影帶查看，確實是老師推小朋友的頭撞地，但校方一直替老師緩頰，說老師還年輕，給她一個機會，想以記大過了結此事，只是該老師事後沒任何慰問關心及真心認錯的行為，所以已報警，並保留監視器影像為證據，且經過與老婆討論後，已對該名老師提起告訴，而孩子目前已提早離開幼兒園至安親班上課，準備上小學了。

台中市第六分局市政派出所今天下午證實，該名家長確實在本月29日到所內報案提告，警方經調查已告一段落，依傷害罪嫌送辦並依規定通報社政單位處理；園方則表示，該名老師目前已離職，由於現在已進入司法程序，且老師也不在這裡了，因此園方不做回應。

而此事件也引發網友群情激憤紛在家長貼文下方留言，「沒有耐心就別來幼兒園當老師」、「帶兒子真的要有耐心」、「直接告，客氣只是害死下一個」、「老師還年輕，給老師一個機會，請問誰給已受到傷害的孩子一個機會？」

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