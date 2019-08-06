兒送幼兒園「破相」 園方：願配合調查

2019-08-06 11:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕一位家長今天在「我是板橋人」臉書社團發文，指兒子就讀新北市板橋區某幼兒園，不到1個月就破相。教育局表示，初步了解孩子撞到置物箱受傷，但園方未依規定進行校園安全通報，若刻意隱匿、知情不報，最高可開罰15萬元；幼兒園否認不當管教，將配合調查。

這名家長指控，兒子送至幼兒園，不到1個月就左眼角受傷「破相」，未通報相關單位，後來教育局稽查幼兒園疑似超收孩童，沒想到園方卻以他的兒子未滿3歲為由要求「退貨」。

這名家長怒批，並不是他們檢舉幼兒園，但園所當初說可以招收未滿3歲的幼兒，一直欺騙，現在卻拿他兒子當箭靶，非常惡質，揚言要找民代協助處理。

幼兒園黃姓園長回應，受傷的孩子是走路跌倒撞到置物箱，造成左眼角受傷，並沒有不當管教情事，園所也沒有超收孩童，目前全力配合相關單位調查，將再找時間與家長溝通，園方有誠意解決問題，該負的責任不會逃避。

教育局表示，7月下旬接獲陳情，指該園所疑似超收，8月2日派員現場稽查，園所核定的招收人數為35位，並未查獲超收狀況。

教育局說，關於民眾陳情疑似有不當管教情事，經初步瞭解，案發日為7月5日，受傷的孩童疑似上廁所途中撞到園內大型置物箱，造成眼睛挫傷約1公分傷口，教育局已組成調查小組介入，若教師確有不當管教事實，將依兒童及少年福利與權益保障法移請社會局查辦，最高裁罰30萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統。

教育局指出，依規定，幼兒園須於案發24小時內進行校安通報，但園方遲至8月才通報，若查獲園所刻意知情不報、隱匿案情，將依幼照法規定，最高開罰15萬元；針對幼兒園未盡督導之責，將要求園所提報改善計畫。

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