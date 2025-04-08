財神還沒到！4/8 大樂透、今彩539頭獎均摃龜

今晚（8日）開獎的大樂透及今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/04/08 22:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕4月8日開獎的第114000042期大樂透頭獎第114000087期今彩539頭獎均摃龜。

第114000042期大樂透中獎號碼「10、26、33、39、45、46，特別號：19」。頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，可得184萬1913元；參獎共34注中獎，每注可得5萬8341元；肆獎共94注中獎，每注可得1萬3565元；伍獎共1785注中獎，每注可得2000元；陸獎共2715注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6805注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2893注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000042期49樂合彩中獎號碼為「10、26、33、39、45、46」。四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共82注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3070注中獎，每注可得1250元。

第114000087期今彩539中獎號碼為「06、17、18、19、32」。頭獎摃龜；貳獎共152注中獎，每注可得2萬元；參獎共5691注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6754注中獎，每注可得50元。

第114000087期39樂合彩中獎號碼為「06、17、18、19、32」。四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共250注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7062注中獎，每注可得1125元。

第114000087期3星彩中獎號碼為「254」。壹獎共59注中獎，每注可得5000元。

第114000087期4星彩中獎號碼為「7600」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法