稱女童卡到陰虐死 「牛奶媽 」表姊判無期徒刑

2019-08-15 11:52

〔記者王俊忠／台南報導〕發生在今年1月間的台南市1歲半女童慘遭虐死案，震驚台灣社會各界，台南地檢署於3月中旬偵結起訴3名成年凶嫌，17歲的薛姓生母（檢方另案起訴）；薛姓生母的表姊薛彗昀、表姊夫何耿賢、男性友人李嘉偉3人都被檢方求處無期徒刑。今天台南地院依共同殺害兒童罪分別判薛慧昀、李嘉偉兩人無期徒刑、褫奪公權終身；何耿賢18年有期徒刑，還可上訴。

合議庭表示，因薛女虛構嬰靈情事、煽惑其他人共同虐殺女童，犯行最重，考量其有精神疾病的奇特信念、魔奇思考，判無期徒刑；李嘉偉是主要暴打者，但陷入薛女假冒李姓女友的愛情漩渦，又損失300多萬元的矛盾心態，也判無期徒刑；何耿賢參與虐殺程度較低，因此判18年徒刑。

今天宣判庭，3名被告與女童的李姓阿嬤都到庭聽判，女童阿嬤說，合議庭這麼判算很重了，有還給孫女一個公道，但孩子終究是回不來了，因為擔心兒子無法接受判決結果，就沒讓兒子來聽判。

此案發生後，未成年的薛姓生母移送台南地院少年法庭審理，法官認為薛母涉嫌重大、所犯是殺人重罪，移由南檢依殺人罪嫌起訴，目前還在審理中。其他薛彗昀、何耿賢與李嘉偉3人，檢方全依故意對兒童傷害、凌虐身心、殺人等罪嫌提起公訴，並請求法院從重判處無期徒刑。

檢警調查，女童生母的友人李嘉偉（27歲）、女童生母的表姊薛彗昀（20歲）、表姊夫何耿賢（26歲）等3人與女童及其生母一起住在台南市北區，女童年齡未滿一歲半，需求和情緒幾乎不能以言語表達，僅靠哭鬧的本能反應出來，可能因此導致被告3人與女童生母逐漸失去耐性。

自2018年11月起，他們從起初徒手打屁股、大腿的制止哭鬧方式，變成4人輪流掌臉、重擊身體的懲罰、凌虐，甚至出重手拎頭摔打，之後變成4人輪流使用各種器物毆打、凌虐，也為阻止女童夜間入睡，停止夜間餵食等方式凌虐女童，從未因女童哭鬧、體傷，將女童送醫診治。

2019年1月15日凌晨2、3時許，4人不顧女童已經24小時未睡，全身受傷出血瘀青、反應微弱，仍不將生命瀕危、反應微弱的女童送醫急救，依然毆打女童阻止入睡直到凌晨5、6時。當天下午，4人發現女童體溫下降、眼睛翻吊且生命跡象微弱，4人唯恐送醫案發、皆堅持不送醫救治，導致女童在同日晚間7時許死亡。

女童生母的友人李嘉偉、表姊薛彗昀、表姊夫何耿賢等3名被告坦承共同傷害女童，但否認有殺人故意，經檢察官依3人與女童生母供述及證詞、女童病歷、解剖鑑定報告及其他卷附事證，確認女童因遭受凌虐，身體嚴重受傷，造成大面積新舊傷痕與瘀血、腦部出血。3名被告與女童生母對於凌虐女童可能致死，顯然不違反其本意，殺人故意明甚。

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