母控師打傷女童臉頰 教育局、校方打臉：不實指控

2019-08-28 15:32

［記者陳恩惠／桃園報導］桃市邱姓女子在臉書社團po文，指控就讀小一的女兒，今年6月間中午，因為午餐吃太慢，遭女班導毆打，造成左臉頰瘀青，提告並要求撤換老師，由於即將開學，她擔心女兒再度受虐，怒批校方冷處理；但市府教育局、校方調查後，發現並無體罰情事，且其他學生家長也連署留下老師，為維護絕大多數學生的最佳受教權，同意邱女可依教育局相關規定申請轉班。

邱女在臉書社團「我是南崁人」向社團中的家長們取暖，要求幫她評理，表示就讀蘆竹區某國小一年級的女兒，今年6月21日中午用餐時，吃飯吃太慢，遭情緒失控的女班導毆打臉頰，還威脅學生不能告訴別人，她指控這非女班導首次動手，還會言語侮辱孩子，當時校方承諾換班導，她因此心軟撤告，詎料，近來校方反悔，表示其他家長連署拒絕撤換，她爆料，女班導還踢過女兒的6個同學。

教育局說明，昨天據報由督學帶隊到校查察，經訪談相關人員，發現邱女指控女兒當日中午遭毆，但接女童上繪畫課的3名畫室老師證稱，直至當午3時放學，未見女童臉部瘀青，畫室老師陳述，女童只提到午餐吃太慢被導師請到教室後方，但不慎打翻餐盤，被班導要求清理，女童沒提及曾遭班導毆打或踢，詢問邱女指稱的多名目擊同學，他們也沒有看到老師毆打或喝斥女童。

校方今天也聲明表示，針對家長在FB社群發布不實言論，本校6月間接到邱女投訴，立即完成校安通報、組調查小組，並未發現女班導有體罰孩童之事，表示該名女班導在校服務多年，平日教學認真，師生互動良好，多年來校方從未接獲家長或學生投訴；本月6、22日已接獲邱女委任律師提的國家賠償請求書，由於案件已進入司法程序，對於家長散布不實言論，校方深感遺憾。

至於當初承諾撤換導師一事，由於校方調查小組並未查得老師有體罰，且班上另31名家長也連署支持，要求讓這位班導繼續帶班，為了維護大多數學生的最佳受教權，校方選擇讓老師繼續帶班，也同意並通知邱女可依教育局相關規定向學校提出轉班申請，開學在即，期望事件儘快平靜落幕，讓老師安心教學，維護學生的受教權。

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