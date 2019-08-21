狠姨丈虐死女童僅判17年 鄰居氣憤「這種人渣應槍斃」

2019-08-21 15:37

〔記者湯世名／彰化報導〕去年5月彰化縣田尾鄉發生震驚社會的虐童案，未滿5歲的女童遭到楊姓姨丈拿曬衣架、不求人凌虐，並3度重摔在床，造成女童昏迷慘死，楊男被依殺人罪起訴，一、二審楊男均被判刑17年，最高法院昨駁回上訴定讞，消息傳出，有民眾怒轟：「這種人渣應槍斃！」

起訴書指出，楊姓姨丈收養妻子妹妹的女兒後，不滿女童學習慢，去年4月初至5月中，每2、3天就會用曬衣架、不求人毆打，還會出腳狠踹、推撞桌角。案發當天，因為女童背不出阿姨的手機號碼，楊男一氣之下，直接用拳頭重擊女童頭部3、4次，又推去撞房間衣櫥，還將女童高高舉起，重摔床上2、3次。最後女童不堪頭部重擊，陷入昏迷，阿姨驚覺有異，出手阻止，並緊急送醫，但女童經搶救後仍宣告不治，而楊男也被依家暴殺人罪起訴。

楊被依殺人罪起訴時辯稱只是想「教訓」女童，不知道會造成女童身亡，沒有殺害女童之意。一二審法院審理後，均認定楊男犯傷害兒童罪13次，個處有期徒刑8月；另犯成年人故意殺害兒童罪，判有期徒刑15年，合併執行17年。案經上訴第三審，最高法院審理後，昨駁回上訴定讞。

此案去年爆發後，引發數百名鄉民憤慨，連夜到楊男田尾鄉住處大肆破壞，還有大批民眾到彰化市立殯儀館外等著教訓楊男，警方還為此出動上百警力戒備。

女童只因背不出手機號碼，就被姨丈虐死，姨丈昨還僅被判刑17年定讞，消息傳出後，有民眾氣憤說，這種廢物在監獄也不會好過，另有民眾說：「這種人關到死都不要放出來。」還有網友說：「將小孩活活摔死叫管教小孩？你也讓我摔摔看！」「又是裝智能障礙的尋求減刑。」更有民眾怒轟：「這種人渣應該槍斃！」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法