教保員虐童 打手、踩腳、甩巴掌 被公告不得當教師

2019-08-19

路人目睹惡行錄影po網

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市私立立人幼兒園女教保員魏宏如被控，一個上午連續對4歲林姓男童打手、踩腳踝、甩巴掌；其中校外教學時，魏女踩踏林童腳踝的惡行，還被路人目睹錄影po網。林童受到驚嚇，晚上睡覺不安穩，還因此驚醒哭喊，新竹地檢署依傷害罪嫌起訴魏女，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑至2分之1。

檢起訴魏女 建請加重其刑至2分之1

檢警調查，40歲魏宏如去年11月16日上午8點多，在立人幼兒園教室內，徒手拍打4歲林童左手臂，9點多帶林童及其他學童到新竹市中央路騎士堡遊樂場校外教學時，見林童盤坐在走道上，即以左腳踩踏林童的腳踝，中午返回幼兒園用餐時，又徒手掌摑林童臉頰，致林童有疑似急性壓力反應、雙足多處鈍挫傷。

男童疑有急性壓力反應 多處受傷

魏女在遊樂場踩踏林童腳踝時，被路人目睹，並以手機拍攝上傳網路。

魏女供稱，有在園內拍打林童左手肘，帶林童至遊樂場校外教學時用腳推開林童的腳，中午回幼兒園用餐時，也有對林童甩巴掌，但辯稱未造成林童受傷。

林母指控說，兒子告知遭魏女踩腳，晚上睡覺還驚醒哭喊，事後她帶兒子去看骨科及精神科。

檢方勘驗監視影像光碟，確認魏女有被指控的犯行，認為魏女所為已犯刑法傷害罪嫌，全案提起公訴，且因魏女故意對兒童犯傷害罪，建請院方依法加重其刑至2分之1。

魏女被罰鍰6萬 並公告姓名

新竹市政府教育處表示，對魏女依兒權法處6萬元罰鍰，並公告姓名，且通報國教署為不適任教師，魏女將不能在幼兒園及相關行業工作。

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