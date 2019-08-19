宛如奴隸般不自由！桃園少女遭生母、繼父囚禁3年

2019-08-19 13:35

首次上稿 13:16

更新時間13:35

［記者鄭淑婷／桃園報導］如此生母、繼父！桃園市37歲余姓婦人帶著女兒與42歲張姓男子再婚，但兩人疑因不滿少女不服管教，竟然從2015年9月1日起至2018年10月25日止，長達3年的時間將少女一人囚禁在楊梅區住處2樓，余婦與張男甚至將2樓對外窗戶封閉，僅每1到2週由張男帶食物及生活用品探視，少女從15歲到18歲之間，過著有如奴隸般不自由的生活，直到2018年10月間被發現才重獲自由，她目前已被安置。

桃園地檢署檢察官指出，余婦、張男行為已涉犯刑法私行拘禁罪、妨害幼童發育罪、使人為奴隸罪等罪嫌，從重依使人為奴隸罪嫌起訴，並建請法官依「兒童及少年福利與權益保障法」規定加重其刑，另建請法官審酌兩人身為少女的母親、繼父，本應對其保護照顧，竟擅以管教為由，將女童長期拘禁，並提供不良飲食、醫療及生活環境，對少女身心發展造成壯大戕害，且犯後毫無悔意、態度惡劣，請予以從重量刑。

余婦、張男均坦承將女兒長期反鎖在住處2樓，住處1樓通往2樓及3樓的門都上鎖，2樓的對外窗戶也用膠帶封閉，女兒沒有鑰匙完全不能出門，生活空間就只有2樓而已。

當地的曾姓前里長也證實，曾聽聞里民轉述「該處有一個小妹妹被關在房子2樓」，他便會同員警至該處1樓查訪，發現確實有一個小妹妹在2樓被關起來；社工查訪也發現，該處僅有少女1人，余婦平時不會去，只有張男固定時間送東西過去，而少女因長期受此對待，也不敢向外求援，直到被發現才重獲自由。

據悉，少女被囚禁期間，繼父張男固定帶食物探視，食物的種類並不營養，大多是零食、泡麵、微波食品等，2樓住處有廚房，讓少女餓了自己烹煮，雖然2樓對外窗被以膠帶封閉，少女仍可從縫隙看到外頭的世界，而外頭常有鄰居孩子出入，她突發奇想以繩索、吊籃「垂降」方式轉賣零食，10元、20元地慢慢存了5、600元，2018年10月間向鄰居買來二手手機，利用鄰居提供的wifi密碼上網抒發，網友替她報警才將整起事件揭發。

友人轉述，少女過去在學校其實功課不錯，疑似長期遭到媽媽家暴加上叛逆期而遭到囚禁，重獲自由後雖然對談沒有什麼異狀，但她常常說一說話後會抬頭看天空。

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