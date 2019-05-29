網友怒了！母和2歲女疑遭家暴 又回頭找施暴夫求復合

2019-05-29 09:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府本月初獲報，張姓女子遭魏姓丈夫家暴，社會處訪查後發現，其同母異父的2歲長女也遭波及，遂緊張安置長女，沒想到張女27日擅自將長女帶走欲找魏男復合，警方獲報緊急協尋，28日下午終於在中部找到母女倆，再次安置。

臉書「新竹爆料公社」接獲匿名爆料，指一名女童生母離婚後再婚，遭現任丈夫家暴，波及同母異父的女童，常見女童全身傷痕累累；由於女童日前被生母帶走後失聯，匿名者除報警協尋外，並在臉書爆料，消息引發網友撻伐。

社會處表示，張姓女子育有兩女，2歲長女與前男友生，約3個月大的次女和現任魏姓丈夫所生。本月初，張女報警遭丈夫家暴，社該處獲報後派社工家訪，發現長女也疑似遭繼父施暴，身上多處傷痕，遂緊急安置。

沒想到，張女27日擅自將長女自安置處帶走，連同次女一起離家出走，欲找丈夫復合；社會處值勤社工在28日凌晨獲報，主動聯繫家屬，但家屬因為休息而未接電話，同日上午6點與家屬取得聯繫，掌握張姓母女下落，但張女手機關機，無法進行定位，去向不明。

社會處表示，28日下午1點，由警政系統得到消息，張女及2童已經平安尋獲，並帶至派出所，該處立即請社工人員至現場進行調查評估，考量兒童安全，下午隨即安置2童。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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