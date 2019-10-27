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戰地醫生、FBI、國際刑警全來？ 熟女博士遭連環詐560萬

刑事局提醒熟女不要在網路輕信專業人士並涉及金錢，以防遭詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局提醒熟女不要在網路輕信專業人士並涉及金錢，以防遭詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

2019-10-27 13:55:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕1名經常在網路交友的熟女博士遭詐騙集團盯上，不斷以轉換扮演醫師、工程師等各種專業角色，博得她信任，並透過私下加LINE聯繫，言談中營造出專業權威的形象，致使女博士對其所言深信不疑，短短5個月內，總共遭詐騙金額高達新台幣560萬餘元。

今年4月，一名年約50歲，具有博士學位的黃姓女子在交友網站，結識號稱在敘利亞擔任聯合國牙醫師的網友，雙方透過LINE密切聯絡，該網友透露因身處戰地，轉帳不便，需請黃女士代墊款項，並承諾工作執行結束後即返還借款，黃女士陸續匯出約5萬5000元英鎊、4萬5000元美金，總計約合新台幣362萬餘元至對方指定帳戶。

沒多久，黃女在同一交友網站另結識自稱美國工程師的網友，以需在馬來西亞開戶為由，請黃女協助辦理，黃女依然不疑有他，提供2萬6000餘元美金，約合新台幣85萬元予該名網友。

今年6月，黃女再於該交友網站與自稱聯合國外科醫師的網友私下加LINE聯絡，對方以接受美國聯邦調查局查案為由，請黃女代墊調查所需款項；今年7月，黃女又於該交友網站結識一名宣稱為國際刑警的網友，要求黃女協助偵辦國際詐騙案件，需支付比特幣協助辦案，黃女因此再度陸續匯出約合新台幣100萬元的款項，直至所有付出均石沉大海，才發現全是騙局。

刑事局指出，過去民眾以為學歷較低的族群是詐騙集團鎖定標的，事實上，根據近幾年詐騙案件被害人統計分析，發現高學歷知識分子因易對特定專業權威形象產生謬誤的信賴感，詐團只要打造足以取信於被害人的身分，透過摻雜專業術語的對話，再營造出能引起被害人關注的情境，就能輕易利用需緊急援助、高投報投資、個人借貸等各種理由，詐取被害人的大筆積蓄。

刑事局呼籲，切莫過度依賴網路交友，並慎防在網路中暴露過多個人資料，如遇可疑，請儘速撥打165反詐騙諮詢專線，避免成為詐騙集團眼中的肥羊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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