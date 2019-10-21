蛇姬林采緹主動加臉書好友？ 點進去竟是情色交友網站

2019-10-21 18:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕網路上冒用照片案件層出不窮，常常有名人被人截圖冒用。基隆一名劉姓網友今日收到臉書好友邀請，發現照片上的大頭照顯示居然是林采緹，但姓名卻是英文。點進一看卻是一些色情文字，並誘導網友點進情色交友網站，想要使用就得要交錢。警方指出，這種來路不明的網址，千萬不要亂點，也別加入網站避免遇詐。

基隆市警察局刑警大隊副大隊長沈瑞坤表示，臉書上經常有陌生人會加民眾好友，大部分會使用帥氣、漂亮的大頭貼，吸引被害人的關注。一但你加她或他好友之後，就會開始跟你聊天，許多跨國詐騙案，就是從這裡開始。

如果對方發現民眾是女性，就可能會假冒成阿富汗的軍官或是阿拉伯的石油商、企業家等等有社會地位的成功人士，吸引被害人目光再進一步要求交往，最後再以投資等名目，要被害人匯款。

若對方發現加到的是男性，可能就會要求加入情色交友網站或是直播軟體，接著要求男方繳交會費或斗內。此外，也可能複製你在臉書上的相關資料，交給後端的詐騙集團成員，對你的臉書好友進行詐騙。

沈瑞坤說，這次一詐騙集團使用到知名明星的照片，甚至連手臂上貼有名字都不放過，看來手法有點粗糙，也呼籲民眾看到類似的交友訊息，千萬別上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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