奇貨可居！548萬元起的稀有保時捷跑車 7/10台中分署法拍

台中分署強調這輛白色保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車，堪稱是奇貨可居。（台中分署提供）

2024/07/05 10:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕奇貨可居！法務部行政執行署台中分署本月10日上午10時起，在該分署（中市西區建國北路二段100巷16號）公開拍賣台中地檢署囑託變價的贓證物，或犯罪所得購置的財產，包括一輛2021年1月出廠，新車價548萬元起的白色保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車，相當的稀有，另有賓士車、金龜車，以及生財工具的小發財車，民眾屆時可以到場喊價搶好康！

台中分署指出，這次拍賣中，最受矚目的是中檢偵辦洗錢案，查扣李姓、黃姓嫌疑人用犯罪所得購置的白色保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車，該車出廠才滿3年半，是中古車市場少見車齡較新的性能跑車，外觀維持相當良好，車內寬敞舒適，可以乘載5人，內裝配備一應俱全，在中古車界堪稱奇貨可居。

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該分署介紹說，這輛保時捷跑旅車，搭載2894CC的V6雙渦輪增壓汽油引擎，可爆發330匹最大馬力及45.9公斤米最大扭力，搭配8速PDK自手排變速箱與四輪驅動系統，有原廠客制化金屬白色烤漆、全景式天窗、主動式PASM氣壓懸載系統、跑車計時套件、跑車化排氣系統含高光澤黑色排氣尾管、21吋輪圈、智慧型免用鑰匙系統、雙前座八向電動調整座椅，GT跑車式方向盤等合計高達106萬餘元的配件，外觀還選配高光澤黑色烤漆飾條、車門把手與車型名稱等營造運動性能氛圍。

台中分署強調，里程數僅4萬1千多公里，車市稀有絕品物件，機會難得錯過不再！

另外，台中分署指出，此次法拍會除了保時捷跑旅車外，還有福斯經典金龜車、實用的保時捷休旅車、高貴優雅的賓士轎車、生財工具的小發財車、刻有12生肖普洱茶，以及葡萄乾等供民眾競價，不過，保時捷跑旅車因車價較高且定有底價，為維持拍賣現場秩序，避免圍標棄標，有酌定保證金，到場欲參與競買的民眾需於登記時，先繳交30萬元的保證金支票，才能領取號碼牌參與喊價，相關訊息刊登於台中分署的臉書粉絲專頁，以及台中分署的官網首頁，點選為民服務的地檢署囑託案件專區。

豪車之外，台中分署當天也將法拍實用的小貨車。（台中分署提供）

這次拍賣還有賓士名車。（台中分署提供）

台中分署拍賣洗錢犯的稀有保時捷跑車，還特別製作電子傳單。（台中分署提供）

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