騙扁算塔羅的黃琪冒充國泰千金被判刑 繳46萬換免囚

2019-10-22 11:15

〔記者錢利忠／台北報導〕曾替前總統陳水扁算塔羅牌的男子黃琪（本名黃照岡），接連涉多起詐欺案被判刑入獄，3年前出獄後又假冒國泰集團千金蔡佳玲名義，要求台北喜來登等飯店給予升等優惠，高等法院審理時黃琪雖否認犯罪，但考量他已與被害人和解及賠償，被害人也已原諒，依7個詐欺罪合併判他1年8月徒刑、可易科罰金60萬元定讞；昨天他提早赴北檢執行科報到，扣除遭羈押天數折抵刑期，已繳清46萬多元罰金。

高院審理期間，黃琪常藉故生病請假、遞出病危通知單指自己病重，今年5月還坐輪椅出庭，開庭前律師見他「沒反應」，向法警反應後，高院還找來消防局人員協助救護，但查看他的血壓、脈搏卻正常，生命跡象都穩定，然而他卻怎麼都叫不醒，直到消防人員對他做疼痛測試，他才突然發出「嗯」的一聲醒來，送醫後一切正常。

2011年間，他冒用頂新集團少東魏宏帆舊式身分證，申辦無金額上限的「黑卡」，成功盜刷612萬元套現，後來又向一名宋姓女子詐騙上百萬元，法院依詐欺罪判他8年2月徒刑確定，他於2016年5月出獄。

後來檢方又查出前年7月間，他另假冒國泰千金蔡佳玲名義，打電話給台北喜來登、晶華、國泰商旅等3家飯店，稱要替友人訂房，期間他多次與周姓友人入住，因該房型每晚要價1萬至2萬多元，他只花了5800元就入住，事後飯店認為蔡家大小姐不可能直接來電訂房，向刑事局報案才曝光此事。

前年8月，台北地院依6次詐欺得利罪、1次詐欺未遂罪，判黃琪1年10月徒刑，另有1年刑期可易科罰金36萬元。他上訴高院後被判刑定讞。此外，他另涉詐欺、偽造文書等案，現由北院審理中。

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