黃琪高溫蓋棉被出庭 訊後隨即被拘提

2019-06-19 14:37

〔記者楊國文／台北報導〕曾替前總統陳水扁算塔羅牌的男子黃琪（本名黃照岡），涉多起詐欺案遭判刑入獄，3年前年出獄後竟冒充國泰集團千金蔡佳玲名義，要求台北喜來登等飯店給予升等優惠入住，一審被依詐欺罪判刑1年10月，另外詐欺未遂罪判1年得易科罰金；高等法院傳訊黃琪進行言詞辯論，黃坐輪椅、全身包著毛毯應訊，黃承認有指控的犯罪事實，但否認詐欺罪，若認定有罪，請求輕判，並真情告白「我那時真的很愛周ＸＸ（男密友）」。

高院訂7月31日宣判；高院中午庭訊結束時，台北地院法警突然拿著拘票到高院拘提黃琪，原來是黃琪涉另案的偽造文書，卻一直未出庭，遭北院法官開立拘票，律師郭上維只好推著毛毯的黃琪到北院法警室報到，北院法官已訂下午2分30分於第二法庭開庭訊問黃琪。

高等法院3月27日開庭時，黃琪委託律師遞病危通知而未到庭，5月8日再開庭時，全身蓋著毛毯、坐輪椅的黃琪竟叫不醒，合議庭審判長吳炳桂因此指示消防人員到庭施以急救，但測試後發現黃的生命跡象均穩定，經當庭進行疼痛測試，黃才發出「嗯」的一聲，身體也動了，由救護車載離送醫，黃第二天即出院。

高院今上午11時傳訊黃琪，氣溫高達33度，律師郭上維推著坐輪椅、全身包著毛毯的黃琪應訊，避免長相在媒體前曝光，至於為何大熱天還著毛毯，郭兩手一攤說「我沒有辦法」。

庭訊時，黃琪應訊時多次以結巴口吻表示否認犯罪，若認定有犯罪，請求從輕量刑。黃琪數度泣號不成聲表示「我沒有病，但家人都說我有病，我媽都說我很髒，讓我不想待在家裡」，並告白說「我那時真的很愛周ＸＸ」。

律師郭上維庭訊表示，黃琪已於一審承認大部份犯罪事實，不過，詐欺犯罪屬於財產犯罪，須有財產上的法益受侵害才構成犯罪，「黃琪的行為雖然不對，不被社會所接受」，但本案被害人沒有財產上法益受侵害，也沒有藉此行為獲得不法利益的意圖，不應和詐欺犯罪劃上等號。郭強調，黃琪已和被害人之一的寒舍公司和解，並獲得其寬恕，宣判前也會和被害人之一的晶華酒店和解，黃被控七大犯罪行為，僅有兩萬元的利益，一審卻重判，違反比例原則。

高中肄業的黃琪（26歲）本名黃照岡，2011年冒用頂新集團少東魏宏帆舊式身分證，申辦無金額上限的「黑卡」，成功盜刷612萬元套現，後來又向一名宋姓女子詐騙上百萬元，法院依詐欺罪判他8年2月徒刑確定，黃於2016年5月出獄。

檢方又查出，前年7月間黃琪假冒國泰千金蔡佳玲名義，打電話給台北喜來登、晶華、國泰商旅共3家飯店，表示幫友人訂房，黃數度和周姓友人入住；由於飯店房型每晚要價1萬多、2萬多元，黃以「蔡佳玲」名義只花5800元等價格就入住，有相當大的優惠，不過，飯店方面認為蔡家大小姐不可能直接來電訂房，向刑事局反映後，警方循線將黃逮捕。

台北地院前年8月，依6次詐欺得利罪、1次詐欺未遂罪，判黃琪1年10月徒刑，另有1年刑期可易科罰金36萬元。黃琪不服，上訴高等法院審理。

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