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擺攤翁違規挨罰 罵北市府「詐騙集團」獲判無罪

警方取締攤販。示意圖與本新聞無關（資料照）

警方取締攤販。示意圖與本新聞無關（資料照）

2019-10-27 12:54:11

〔記者黃捷／台北報導〕在台北市萬華區擺攤的80歲杜姓老翁，拒繳環保局罰單被移送行政執行署，老人年金遭扣押，他心生不滿，跑到台北市府大罵「台北市政府是詐騙集團」，因此遭檢方依侮辱公署罪起訴。台北地院一審判他無罪，檢方不服上訴，高等法院仍判無罪，全案定讞。

杜翁在萬華區擺攤為生，因違反交通法規，又亂扔紙屑，多次遭環保局、警察局裁處罰鍰，杜翁拒繳罰款，因而被移送執行署強制執行，台北分署多次催繳未果，遂扣押他的老人年金帳戶。

杜翁去年8月13日上午跑到台北市府大罵「台北市政府是詐騙集團」，表示政府若要扣他老人年金，就應該有違規擺攤照片為證，沒照片就不該扣錢，「台北市政府應該要有太平間，這樣才能火化貪污的公務人員」，並多次朝大廳高喊「這政府就要倒了、垃圾政府」。

警方獲報到場後將杜翁函送法辦，並遭台北地檢署依侮辱公署罪起訴。台北地院開庭時，杜翁喊冤表示，他質疑政府違法裁處，多次陳情未獲回應，才會到市府表達抗議；法官認為這屬意見表達範圍，並非無故謾罵，言論也與公共利益有關，即使用語尖酸刻薄，政府機關仍應容忍，遂判無罪。

檢察官不服上訴，認為杜翁刻意朝市府大廳罵喊，內容不包括任何具體事實，顯然只是謾罵發洩情緒；但高院合議庭勘驗現場蒐證影片，發現杜翁確實有與櫃台公務員爭執罰鍰事情，認為原判決無違誤，檢察官也未提出其他事證，遂駁回上訴。

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