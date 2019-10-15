金門運毒史最大宗！ 床板夾藏市值5億安毒原料「麻黃鹹」

2019-10-15 14:24

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地方檢察署今天上午宣布，查獲以陳姓嫌犯為首之運輸毒品集團共5人，將總計498.99公斤之第4級毒品「麻黃鹹」，自中國走私至金門地區，再裝入自台訂製的床板中，準備運往台灣販售，由於床板規格特殊，又有濃重怪味，被金門查緝隊查覺有異，於準備運往台灣台北港時攔下，一舉查獲這樁金門史上最大宗運毒案。

檢方估計，遭查獲的「麻黃鹹」，可製造市值約新台幣5億元的甲基安非他命400公斤，可供約800萬人次吸食；法務部次長張斗輝、台灣高檢署檢察長王添盛連袂跨海金門，肯定破案人員辛勞，張斗輝特別強調，此行要向參與人員「致敬」。

金門地檢署主任檢察官吳文城說，此案為海巡署偵防分署金門查緝隊報請金門地檢署指揮偵辦，由專案會議邀集轄區警、巡單位合組團隊，金門查緝隊先於7月28日上午11時許，在料羅淺水碼頭1輛以搬運家具為掩護的貨車，查獲夾藏在車上已釘實床底板中淨重498.99公斤「麻黃鹼」，並查獲準備逃走的寄貨人鄭姓嫌犯；再根據出海登記等資料分析、數位鑑識等科技偵查，結合在台友軍，陸續搜索、拘提出同行的共犯陳嫌、許嫌、廖嫌及協助租車及訂製床板的蔡嫌到案。

吳文城說，全案向上溯源，追出該運毒集團早於7月24日晚間，駕駛小船前往中國福建省大嶝海域，將每袋重約25公斤、共20袋飼料袋分裝的「麻黃鹼」，藏放在船舶密艙中運回金門金沙鎮一處泊地，再夾藏自台灣本島訂製而來的床板內，於28日擬以小貨車載往料羅港，企圖透過國內航運，運往台灣台北港製成甲基安非他命販售牟利。

吳文城說，陳嫌、鄭嫌、許嫌、廖嫌等4人共犯運輸第4級毒品、未經許可直航大陸及自大陸地區私運管制物品罪嫌，蔡嫌則涉犯幫助運輸毒品罪嫌，全案均已提起公訴。

海巡署偵防分署強調：「毒品引進門，全家近鬼門」，呼籲國人珍惜生命，拒絕毒害，未來將持續結合治安單位戮力執行毒品查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定。

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