史上首聞／台東警官是運毒首腦 合計走私1噸多 求刑12年

2019-09-06

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警局二線二星警官李哲銘5月10日曠職失聯，前一天，蘭嶼海域查獲「藍悅號」海釣船走私829.44公斤安非他命，船主供出受李之託運毒，李見事跡敗露，畏罪潛逃，隨後「金海銘號」海釣船也被查出走私627.92公斤K他命。台東地檢署昨偵結，認定李哲銘主導運毒，檢方共起訴16人，最高求刑13年，其中李被求刑12年。

分析李哲銘從策劃到進行的整個犯行，他根本就是本件重大毒品走私案中的運毒首腦。台東地檢署主任檢察官黃榮德對此表示，過去有警察少量販毒，但像李實際走私大量毒品，則是首聞。檢方痛批李擔任分駐所所長，肩負偵查犯罪之責，卻反向邀約被告鄭程維一同以藍悅號走私毒品，事跡敗露後也未主動投案。

台東檢警及海巡單位5月接連查獲2漁船走私1457.36公斤安非他命及K他命，黑市總市值40億元。5月9日先在蘭嶼南方1.7浬處海面查獲藍悅號運毒，隔天發現富岡漁港停泊的金海銘號可疑，疑是與藍悅號接觸交貨對象，也從船艙起出大量K他命，同時拘提朱姓船長。

檢方分成兩案起訴，認定李哲銘集團有11人，李等8人為共同正犯，另3人藏匿人犯。檢方原本認為兩艘船為同一集團，毒品應來自同一母船，但偵辦過程未發現2船的關聯性，因此分開起訴。5月10日金海銘海釣船運毒案，則起訴朱姓船長等5人。

起訴指出，李哲銘投資失利，藍悅號船長鄭程維則經濟窘迫，兩人2018年找上另一位李姓被告牽線，聯繫毒品上游；今年再找另一位熟悉毒品運輸網路的劉姓被告，在花蓮玉里鎮張姓被告家中共謀走私毒品。

偷渡身體不適 回台被抓

檢方認定，李男等人原先要從柬埔寨運進K他命840公斤，不料買到的是安非他命。5月8日下午，鄭駕駛藍悅號從開元港出海，隔天接洽母船，載42袋安非他命返航遭查獲。台東縣警局則在4月間得知李哲銘大量欠債、行為異常，將他從蘭嶼調回台東分局，但他竟未收手，仍策劃運毒；後來得知藍悅號被查獲，砸毀手機丟棄，駕車逃至宜蘭並接洽偷渡，以每人30萬上漁船逃出境，但出港後身體不適，又回航待在旅館。此時有共犯投案，李躲至屏東恆春民宿，6月10日落網。

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