陳明文300萬案 林國慶、黃越宏質疑涉洗錢

2019-09-26 20:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕立委陳明文在台灣高鐵上遺失300萬元，後由次子陳政廷出面領回，並表示300萬元是到菲律賓開設珍珠奶茶店的創業資金；法治時報負責人黃越宏及前立委林國慶向檢方告發陳明文涉犯洗錢防制法，明天下午2點30分將在嘉義地檢署開庭，由於傳出300萬元是由陳明文大姊的兒子帳戶分次領出，林國慶今天受訪時說，陳明文和妻子自己有錢，此案卻是外甥借錢給舅舅，再由舅舅拿給表兄弟開店，且不一次領出，還分批領，不合常理，將請檢方詳查。

陳明文的委任律師陳澤嘉表示，之前都已回應，交由司法調查證明清白。

林國慶說，一般人遺失物品尋回，都是第一時間感謝，但陳明文第一時間未出面，第三天才澄清和感謝高鐵，且高鐵若撿到遺失物會公告，但此案並未公告，且高鐵怎知遺失的是陳明文的錢，且還是兒子出面去領。

林國慶說，一般人借貸300萬元，不會也不需要分次提領，陳家人卻刻意不領超過50萬元來迴避登錄，慢慢領，再一次借，不合常態；而陳明文與陳妻2人存款超過300萬元，一般人都是先用自家的錢，不夠再借，怎麼會不領自家的錢，卻是跟外甥借300萬元，再拿給兒子做生意。

林國慶說，每次提領銀行都有出款記錄，他將要求檢方詳查比對，保全高鐵上的錄影畫面、銀行的記錄等，釐清整個過程是否涉及洗錢。

而黃越宏則貼出傳票，表示他告發陳明文涉及特殊洗錢罪，並接獲民眾爆料，300萬元疑似是「3支大型看板」的私下補貼，300萬元放在高鐵未取，疑是對補貼金額有意見，將會把近期所得知的內容，向檢方說明。

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